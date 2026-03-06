La Xunta prevé duplicar sus escritorios virtuales para que 10.000 empleados públicos puedan trabajar en remoto

Los funcionarios ya no necesitan estar pegados a una mesa y un equipo informático para realizar su trabajo. En los últimos tiempos y, sobre todo, a raíz del covid se extendió el teletrabajo y además son muchos los empleados públicos que no ejercen en una oficina, pero necesitan tener a mano herramientas informáticas para desarrollar su labor. Para estos casos la Xunta dispone de una plataforma que permite el acceso remoto de estos trabajadores públicos al escritorio de su ordenador. Ahora mismo este sistema da servicio a 5.000 empleados y permite la conexión a la vez de 4.000 personas. Pero el Ejecutivo gallego quiere ampliar su capacidad y acaba de sacar a licitación un contrato que facilitará el acceso en remoto hasta a 10.000 usuarios.

Los llamados escritorios virtuales son una tecnología que permite a los empleados públicos acceder de forma segura a su entorno de trabajo corporativo completo —aplicaciones, datos y configuraciones— desde distintos dispositivos, independientemente de su ubicación física.

Esto facilita tanto el teletrabajo como la movilidad del trabajador. Por ejemplo, los inspectores que en sus visitas a establecimientos necesitan acceder a su escritorio para consultar expedientes o un agente medioambiental que sobre el terreno necesita dar parte de una determinada irregularidad o incidencia.

El nuevo contrato que ha lanzado la Xunta prevé «ampliar progresivamente las capacidades de la plataforma en función del incremento de necesidades». Así, si actualmente da servicio a 5.000 empleados públicos (solo 1.500 en el ámbito judicial), el objetivo es que pueda atender hasta 10.000 usuarios conectados al mismo tiempo, según recogen los pliegos de contratación.

Seguridad

Esta tecnología permitirá así a los funcionarios abrir «su ordenador» desde distintos dispositivos (portátil, móvil...) y que además el acceso sea seguro. Para entrar se pedirán las credenciales corporativas y se habilitarán sistemas de autenticación reforzada como certificados electrónicos o códigos de un solo uso.

La Xunta contratará a una empresa para que preste este servicio. Lo hará por un periodo de cuatro años y por un valor estimado de hasta 8,6 millones de euros. El contrato estará dividido en dos lotes: uno de suministro de licencias y otro para la prestación de los servicios y el mantenimiento.

Ya existía una plataforma similar, vigente desde 2021, pero su vigencia finalizó y se necesitaba renovar el contrato, además de ampliarlo.

La empresa contratista se encargará del soporte y mantenimiento de esta tecnología e incluirá en la plataforma la posibilidad de monitorizar rendimientos e inicios de sesión. Además, según recogen los pliegos de contratación, habrá «una medición proactiva de la experiencia del usuario y de su productividad, proponiendo acciones de mejora continua».

En 2025 eran 2.000 los empleados públicos de la Xunta que teletrabajaban en sus domicilios, pero son muchos más aquellos que hacen trabajo de campo y necesitan un escritorio en remoto para conectarse.