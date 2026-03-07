La aplicación para gestiones administrativas de la Xunta permite ahora trasladar quejas y sugerencias

La Xunta ha actualizado la aplicación 'XuntaEu', creada para la realización de gestiones administrativas, y ha incorporado la posibilidad de trasladar quejas y sugerencias directamente desde el móvil. Según apunta en un comunicado, la Administración autonómica puso en marcha esta aplicación, que suma 160.000 descargas, para facilitar y simplificar el acceso de los ciudadanos a los servicios digitales.

La aplicación está disponible para los sistemas operativos iOS y Android y permite acceder de una manera segura a los servicios digitales de la Xunta a través de Chave365, el DNI electrónico o un certificado digital. Además, pueden acceder a la información básica de sus expedientes y presentaciones y acceder la sede electrónica para continuar su tramitación. También es posible consultar las citas programadas con la Administración, acceder o dar de alta apoderamientos en el Rexistro Electrónico de Apoderamentos de Galicia, gestionar la baja en el sistema Chave365, modificar datos personales almacenados en la Carpeta Ciudadana o recibir avisos personalizados.

Otra de las funcionalidades destacadas es la posibilidad de comprobar la validez de documentos firmados electrónicamente.

Nuevos carnés

En lo que respeta a los documentos digitales, la aplicación integra actualmente 18 tarjetas y carnés emitidos por la Xunta, que pueden ser validados por terceros directamente desde el dispositivo móvil a través de un código QR. Entre ellos se incluyen diferentes licencias y acreditaciones oficiales, a los que ahora se suma el carné de pesca fluvial.