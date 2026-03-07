Besteiro carga contra la "inoperancia" de la Xunta en rehabilitación de vivienda
El PSdeG insta a la Xunta a impulsar una estrategia gallega para la atención integral de la salud de las mujeres, incorporando la perspectiva de género.
El secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, cargó este sábado contra la "inoperancia" de la Xunta en la rehabilitación de vivienda, con una política "absolutamente ineficaz". "El plan Rexurbe hace de todo menos resurgir", criticó el socialista en una visita a la localidad pontevedresa de Tui, donde el Ejecutivo autonómico tiene varios inmuebles comprados hace siete años dentro de este plan.
Besteiro lamentó que la Xunta "ni planifique ni ejecute" proyectos que contaban con recursos económicos. "¿Dónde va esa financiación?", cuestionó. Por tal motivo, el secretario xeral del PSdeG dejó claro que la vivienda es "el principal problema" de los gallegos y advierte de que hay más de 30.000 gallegos demandantes de vivienda pública en el registro de la Administración autonómica.
El alcalde del municipio, Enrique Cabaleiro, reprochó que "de las cuatro viviendas que compró la Xunta para rehabilitar, seis años después no se comenzó ni la primera". "Le demandamos que asuma el compromiso que adquirió con el Ayuntamiento cuando prometió 17 millones de euros para invertir entre 2023 y 2027", agregó.
Salud con perspectiva de género
En otro orden de cosas, el Grupo Parlamentario Socialista registró una iniciativa en el Parlamento autonómico en la que insta a la Xunta a impulsar una estrategia gallega para la atención integral de la salud de las mujeres "incorporando de manera real y efectiva la perspectiva de género en las políticas públicas sanitarias".
Los socialistas proponen mejorar el diagnóstico de enfermedades infradiagnosticadas en las mujeres, impulsar la investigación biomédica con enfoque de género y desarrollar programas específicos sobre salud menstrual, climaterio y salud mental.
