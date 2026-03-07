El BNG apostará por las mujeres como candidatas para las municipales: "Tenemos que conquistar muchos más bastones de mando"
Pontón enfatizó la necesidad de impulsar políticas de igualdad ante el auge de discursos que buscan relegar a las mujeres al ámbito doméstico
El BNG reunió este sábado, como previa al día 8 de marzo, a alcaldesas, concejalas y responsables municipales para reflexionar sobre el papel de las mujeres en la formación. La portavoz nacional del Bloque, Ana Pontón, subrayó que uno de los objetivos de cara a las próximas elecciones municipales, previstas para el próximo año, es que más mujeres encabecen las listas.
"Tenemos que conquistar muchos más bastones de mando porque esos son los techos de cristal que persisten, que están encima de nosotras intentando reducirnos y limitarnos, pero vamos a romper uno tras otro", aseveró durante su intervención. En ella, también recordó que durante siglos las mujeres estuvieron relegadas al "silencio, las zonas de sombra y la invisibilidad", una situación que se ha ido revirtiendo gracias a su fuerza y al movimiento feminista, "la mejor herramienta para avanzar".
Pontón puso, así, el foco en la política local, definiéndola como el "espacio donde se pueden impulsar estas transformaciones". Sin embargo, lamentó que solo el 22% de los municipios de la comunidad tienen una regidora al frente, debido, en parte a las "barreras imposibles" a las que se enfrentan las mujeres, como la conciliación.
Por ello, defendió un municipalismo feminista que apueste por la participación de las mujeres, la transformación desde la igualdad y el impulso de un urbanismo seguro, "para que las mujeres no tengan nunca más miedo de volver a sus casas solas". "Un municipalismo feminista es apostar por la conciliación, por los cuidados y la corresponsabilidad; es defender servicios públicos y justicia social; es construir pueblos y ciudades inclusivos y diversos. Ese es el feminismo que defendemos y aplicamos desde el BNG", remarcó.
La política local en cifras
La líder nacionalista sacó, además, pecho de su formación, que lidera 35 gobiernos municipales, el 37% de ellos con mujeres al frente. Un porcentaje que ha comparado con el del PSdeG, "15 puntos por debajo", y el PP, "con 17 puntos por debajo". "No nos conformamos, hacen falta muchas más mujeres en nuestras alcaldías", declaró.
Para poder mejorar estas cifras, Pontón confirmó que apostarán por más mujeres encabezando las listas de cara a las próximas elecciones municipales, ya que la presencia de las mujeres en la política local es "imprescindible para poder construir ayuntamientos más justos, igualitarios y más próximos a la realidad de la gente". Además, subrayó la "necesidad" de "pisar el acelerador de las políticas de igualdad", en un momento en el que "crecen los discursos negacionistas y los que quieren ver a las mujeres de nuevo en casa".
