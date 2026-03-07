A Estrada homenaxea ás irmás á fronte do hostal A Bombilla
O acto principal no marco da programación do 8M do Concello da Estrada será a entrega do Premio Honorífico ao Labor das Mulleres. Un galardón que este ano recibirán as irmás Pili, Ana e Marga Porto Carballo, almas do restaurante e hostal A Bombilla, un referente local situado no número 5 da Praza de Galicia. Será entregado o domingo 8 de marzo ás 19.00 horas no MOME, nun acto conducido pola xornalista estradense Lura Filloy. O recoñecemento coincide nun ano de cambio, xa que o establecemento pecha un ciclo ao cerrar o restaurante e continuar unicamente como hostal.
Con todo, A Estrada tamén ten preparado para hoxe, ás 20.00 horas no Teatro Principal, un emotivo espectáculo para gozar en familia polo Día da Muller. Trátase da obra Alicia Wants to, da compañía Bengala Teatro Físico. É un drama contemporáneo que segue a historia de Alicia, unha adolescente que, tras ser expulsada dun centro de menores, se reencontra coa súa nai, Juana. Xuntas intentan saír adiante nun contexto marcado pola exclusión social, a pobreza e as feridas que deixan os abusos e as drogas. Conta coa interpretación de Andrea Mase
