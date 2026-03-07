Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Cierre LavacollaElecciones USCEclipse solar GaliciaVIII Gala del DeporteGuerra Oriente Medio
instagram

A Estrada homenaxea ás irmás á fronte do hostal A Bombilla

Unha das intérpretes do espectáculo ‘Alicia Wants to’ durante unha función pasada.

Unha das intérpretes do espectáculo ‘Alicia Wants to’ durante unha función pasada. / CEDIDA

O acto principal no marco da programación do 8M do Concello da Estrada será a entrega do Premio Honorífico ao Labor das Mulleres. Un galardón que este ano recibirán as irmás Pili, Ana e Marga Porto Carballo, almas do restaurante e hostal A Bombilla, un referente local situado no número 5 da Praza de Galicia. Será entregado o domingo 8 de marzo ás 19.00 horas no MOME, nun acto conducido pola xornalista estradense Lura Filloy. O recoñecemento coincide nun ano de cambio, xa que o establecemento pecha un ciclo ao cerrar o restaurante e continuar unicamente como hostal.

Especial 8M 2026

Especial 8M 2026

Especial 8M 2026

Con todo, A Estrada tamén ten preparado para hoxe, ás 20.00 horas no Teatro Principal, un emotivo espectáculo para gozar en familia polo Día da Muller. Trátase da obra Alicia Wants to, da compañía Bengala Teatro Físico. É un drama contemporáneo que segue a historia de Alicia, unha adolescente que, tras ser expulsada dun centro de menores, se reencontra coa súa nai, Juana. Xuntas intentan saír adiante nun contexto marcado pola exclusión social, a pobreza e as feridas que deixan os abusos e as drogas. Conta coa interpretación de Andrea Mase

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Anubis Dimitri, el gallego que comparte su vida con cuervos y triunfa en internet: 'Mi motor de vida es ayudar a los animales
  2. Rebelión en el monte gallego contra la caza del jabalí con las técnicas 'en mano' y 'al salto': 'Puede causar muchos accidentes
  3. La lluvia ya tiene fecha de regreso a Galicia: será esta semana y con intensidad en varias zonas
  4. Parece Italia pero está en Galicia: así es el asombroso pueblo marinero que no tiene nada que envidiar al Cinque Terre
  5. Una spin-off finlandesa situada a 3.000 kilómetros de Santiago monta el nuevo superordenador cuántico para el Cesga: 'Será uno de los más potentes de Europa
  6. Patricia Iglesias gana protagonismo en el PSOE gallego: de independiente a la dirección del partido en dos años
  7. Galicia activa alertas por nieve, viento y lluvia: las precipitaciones pueden superar los 40 litros por metro cuadrado
  8. Juan Carlos I regresará a España la próxima semana: Galicia será su destino tras la desclasificación del 23-F

A Estrada homenaxea ás irmás á fronte do hostal A Bombilla

A Estrada homenaxea ás irmás á fronte do hostal A Bombilla

Galicia en el ‘Grand Prix’ de TVE: estos son los pueblos gallegos que aspiran a participar este verano

Galicia en el ‘Grand Prix’ de TVE: estos son los pueblos gallegos que aspiran a participar este verano

Los menores gallegos podrán ser multados con 200 euros por llevar bebidas energéticas desde este sábado

El Sergas subirá el sueldo a los médicos de urgencias

El Sergas subirá el sueldo a los médicos de urgencias

Galicia y otras autonomías reclaman al Gobierno la renovación urgente de la ley de costas

Galicia y otras autonomías reclaman al Gobierno la renovación urgente de la ley de costas

La serie 'made in Galicia' que triunfa en EEUU

La serie 'made in Galicia' que triunfa en EEUU

Vivenda atribuye palabras "rotundamente falsas" al delegado del Gobierno: "No hay fondos del plan estatal"

Vivenda atribuye palabras "rotundamente falsas" al delegado del Gobierno: "No hay fondos del plan estatal"

Dos policías caen por un terraplén durante una persecución en Pontevedra

Dos policías caen por un terraplén durante una persecución en Pontevedra
Tracking Pixel Contents