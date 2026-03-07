Frío y cielos cubiertos este sábado antes de una semana de tiempo variable

Con la borrasca Regina situada en el centro peninsular -que nos manda aire frío en altura- Galicia quedó este viernes con una circulación muy marcada del norte, en una jornada marcada por un notable descenso de las temperaturas. Este sábado la Comunidad se mueve en una zona intermedia entre el anticiclón en el Atlántico y las bajas presiones en el Mediterráneo, con régimen de vientos del norte. Así, se esperan cielos más cubiertos en el norte y este, donde se registrarán algunas lloviznas, mientras que en el resto de Galicia los cielos quedarán parcialmente cubiertos.

Las temperaturas no experimentarán cambios significativos, según el pronóstico de MeteoGalicia, con 6°C de mínima en Santiago y 10°C de máxima. El viento soplará moderado del noreste.

Tiempo cambiante para el domingo

La jornada del domingo estará caracterizada por un tiempo cambiante, a lo que hay que unir la llegada de un nuevo frente atlántico durante la madrugada del lunes. Con esta situación, se esperan intervalos nubosos con chubascos aislados en buena parte de nuestro territorio, así como un ligero ascenso de las temperaturas. En Santiago y Lugo los mercurios subirán hasta los 13 grados, mientras que en Ourense, Pontevedra o Vigo, rozarán los 15 en los momentos más cálidos del día.

¿Y la próxima semana?

Galicia encara la semana del lunes 9 al domingo 15 de marzo con un tiempo claramente variable, más propio de una transición entre episodios atlánticos que de una estabilización duradera. El arranque será fresco y con chubascos, habrá una mejoría apreciable entre el martes y el jueves, y el fin de semana volverá a ganar terreno la nubosidad con nuevas lluvias, sobre todo de cara al domingo.

El tramo más desapacible apunta al lunes, con ambiente más frío y lluvias o chubascos en las principales ciudades gallegas. Después llegará un respiro en las temperaturas: entre el martes y el jueves se espera una recuperación térmica bastante visible, con máximas de 14 a 18 grados en buena parte de Galicia y hasta 20 grados en Ourense el jueves, además de más claros y una sensación más templada, especialmente en las horas centrales del día.

Noticias relacionadas

La tregua, en todo caso, no durará mucho. De cara al viernes reaparecerán las precipitaciones y el viento, con señal especialmente clara en la fachada atlántica y en A Coruña y Vigo, y el domingo vuelve a presentarse como una jornada de cielos cubiertos y lluvia intermitente en varias urbes gallegas, aunque con temperaturas menos frías que al inicio de la semana.