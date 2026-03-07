El Sergas lidera la sanidad verde en España: una estrategia de economía circular que ya da resultados

El Sevizo Galego de Saúde (Sergas) es de los servicios hospitalarios más verdes de todo España, si no es el más ecológico. Hace más de veinte años comenzaron este camino para que los hospitales de toda Galicia sean lo más ecológicos posible. Todo comenzó en el 2004 «que fue cuando se comenzó con la Estrategia de Economía Circular, con la Historia Clínica Informatizada, con el IAN, pensar que hay servicios de salud que todavía no tienen la historia clínica informatizada, y nosotros ya llevamos más de 21 años», explica la coordinadora de la Estrategia de Economía Circular del Sergas, la doctora Beatriz Piñeiro Lago.

Beatriz Piñeiro Lago, coordinadora de Estrategia de Economía Circular del Sergas / Cedida

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) el sector sanitario es responsable de aproximadamente del 4.4% al 5% de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero.

Desde el 2019 Xunta y Sergas decidieron hacer una estrategia propia de circularidad mediante un análisis de situación « que permitió ver cómo estábamos en todo Galicia, y entonces ya diseñar la estrategia», señala Piñeiro. Se creó una hoja de ruta hacia un sistema sanitario integral desde el concepto de One Health (de la Organización Mundial de la Salud u OMS), basándose en la Economía Circular como modelo de gestión, para reducir el impacto ambiental y asegurar la sostenibilidad del sistema sanitario público gallego.

"En 2024 logramos una reducción del 58% de las emisiones de CO2" Beatriz Piñeiro Lago — Coordinadora de Estrategia de Economía Circular del Sergas

La Estrategia de Economía Circular es la principal herramienta que tiene el servicio de salud de Galicia para responder a la necesidad de dotar a la sociedad gallega de una herramienta de gestión adecuada para afrontar los desafíos ambientales actuales, mediante la promoción de un modelo sostenible (se puede consultar aquí) con un enfoque en la gestión ambiental, pero también teniendo en cuenta determinantes sociales de la salud y las repercusiones que tiene el cambio climático en ella.

Además, a partir del año 2019, el Sergas forma parte de la Global Network of Green and Healthy Hospitals o Red Mundial de Hospitales Ecológicos y Saludables, en español, una red que permite al Servizo Galego de Saúde introducirse a nivel internacional en diferentes proyectos y en trabajar en pro de esa circularidad en el sector de salud a nivel mundial.

Proyectos como Plastic Free Health Care in Europ 2.0, Procure4Health, New European Bauhaus, entre otros, sitúan al Sergas en una situación privilegiada.

En la estrategia de economía circular, aprobada en 2023, el Sergas se marca como meta reducir un 60% las emisiones de CO2 en 2030 y alcanzar la neutralidad climática en 2040. Pero ya ha conseguido anticiparse a su objetivo. «En 2024 logramos una reducción del 58%, lo que significa que vamos muy por delante de lo previsto», destaca Beatriz Piñeiro.

Además, el Sergas ha logrado hitos tangibles como la certificación de Aenor del GHG Protocol (Protocolo de Gases de Efecto Invernadero) y también participa activamente en el programa europeo Life Resystal, ayudando a otros sistemas de salud de toda la Unión Europea a ser más resilientes frente a las crisis climáticas.

El proyecto CEMTEX

El proyecto CEMTEX busca cerrar el círculo de los textiles médicos para facilitar la transición definitiva hacia una economía circular en los entornos hospitalarios. El proyecto tuvo su «prueba piloto» en el Hospital Público Álvaro Cunqueiro de Vigo. Después de esta prueba piloto «luego los vamos replicando o nos van sirviendo para ver hacia dónde tenemos que ir», comenta Piñeiro.

«En el Álvaro Conqueiro hicimos una auditoría de todo lo que utilizábamos, qué tipo de plásticos o qué textiles utilizamos. Y nos encontramos con que los proveedores no dicen todo lo que llevan. Entonces nosotros necesitamos buscar textiles que sean circulables y saber de qué están hechos», asevera la coordinadora de Economía Circular del Sergas.

Con este proyecto, lo que se busca es claro «trabajar para hacer ese cambio de textiles médicos circulares y cooperar nosotros con las cadenas de valor, para que puedan desarrollar innovación empresarial hacia lo que nosotros necesitamos y poder trabajar juntos para hacer ese cambio», explica Piñeiro.

«Se actúa de forma multidisciplinar para reducir el impacto del cambio climático», asevera. Y ese trabajo, subraya, está siendo reconocido a nivel internacional.

Exportar el proyecto sostenible

El Sergas no quiere quedarse con el conocimiento, sino que buscan exportarlo a todo el país. Es por ello que constantemente se encuentran viajando por el resto de las comunidades autónomas para explicar como implementan los proyectos y las herramientas a nivel sanitario. «Es uno de los dos pilares que tenemos, aprendizaje interregional», señala Piñeiro.

A mediados de febrero de este año el Sergas recibió en San Lázaro a una nutrida delegación del Consorci de Salut i Social de Cataluña. El objetivo central de esta cumbre ha sido el intercambio de conocimientos y la exportación de la Estrategia de Economía Circular de Galicia, un modelo que ya es referente internacional tras su reciente reconocimiento en los Premios al Desafío Climático en Salud 2025.

Durante el encuentro, la subdirectora general de Planificación Sanitaria de la Generalitat, Ariadna Mas, presentó los avances de su comunidad, buscando establecer sinergias con el modelo gallego, que actualmente lidera la vanguardia en España.