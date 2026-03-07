Investigan por una decena de incendios a un vecino de Teixeiro que ya fue detenido por otros fuegos
El Seprona de la Guardia Civil de A Coruña apunta al hombre como presunto autor de más de veinte incendios forestales
La Guardia Civil investiga a un vecino de la localidad coruñesa de Teixeiro como presunto autor de una decena de incendios forestales en agosto de 2025, los cuales tuvieron lugar en los municipios de Curtis, Oza-Cesuras, Sobrado dos Monxes, Toques y Melide.
Este hombre ya fue detenido en noviembre como presunto autor de otros 11 fuegos del año pasado, a raíz de un incendio ocurrido el día 30 de julio 2025 en Oza-Cesuras, por lo que se cree que está detrás de más de una veintena de fuegos en total.
El Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil de A Coruña realiza la investigación en esta segunda fase de la operación Torunda. Los 10 incendios ahora investigados se produjeron entre el 31 de julio y el 24 de agosto de 2025.
"Los incendios forestales no solo destruyen la flora y la fauna, sino que también ponen en riesgo la seguridad de las personas y sus propiedades", remarca la Guardia Civil en un comunicado. Si observa cualquier actividad sospechosa o tiene información sobre un incendio, la Guardia Civil pide contactar a través del teléfono 062.
