Investigan por una decena de incendios a un vecino de Teixeiro que ya fue detenido por otros fuegos

El Seprona de la Guardia Civil de A Coruña apunta al hombre como presunto autor de más de veinte incendios forestales

Un vehículo de la Guardia Civil ante un incendio en una imagen de archivo

El Correo Gallego

Santiago

La Guardia Civil investiga a un vecino de la localidad coruñesa de Teixeiro como presunto autor de una decena de incendios forestales en agosto de 2025, los cuales tuvieron lugar en los municipios de Curtis, Oza-Cesuras, Sobrado dos Monxes, Toques y Melide.

Este hombre ya fue detenido en noviembre como presunto autor de otros 11 fuegos del año pasado, a raíz de un incendio ocurrido el día 30 de julio 2025 en Oza-Cesuras, por lo que se cree que está detrás de más de una veintena de fuegos en total.

El Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil de A Coruña realiza la investigación en esta segunda fase de la operación Torunda. Los 10 incendios ahora investigados se produjeron entre el 31 de julio y el 24 de agosto de 2025.

"Los incendios forestales no solo destruyen la flora y la fauna, sino que también ponen en riesgo la seguridad de las personas y sus propiedades", remarca la Guardia Civil en un comunicado. Si observa cualquier actividad sospechosa o tiene información sobre un incendio, la Guardia Civil pide contactar a través del teléfono 062.

TEMAS

