Rueda reivindica en el 8M a la alcaldesa de Teo como ejemplo de las mujeres del PP: "Trabajan, luchan y no tienen pelos en la lengua"

Coincidiendo con el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, el Partido Popular de Teo celebró este domingo su encuentro anual, con más de 700 participantes, entre ellos el presidente del partido en Galicia, Alfonso Rueda. Con el foco puesto en las elecciones municipales de 2027, apuntó, durante su intervención que "queda un año en el que hay que seguir apretando el acelerador, haciendo muchas cosas".

"En el 8-M hay que dar ejemplos de mujeres como ella: trabajadoras, que luchan, que no tienen pelos en la lengua, que son fuertes, que están orgullosas del cargo que tienen y que defienden su concello”, señaló, al tiempo que calificó de "ejemplo" a la regidora teense, Lucía Calvo, una de las 31 alcaldesas que el PPdeG tiene en la comunidad.

"Si estáis aquí tanta gente es porque creéis en el proyecto que ella encabeza, porque creéis en lo que está haciendo”, apuntó Rueda. En esta línea, el popular declaró que Galicia "está consiguiendo salir fuera de todo ese lío que se ve a nivel nacional" y que la Galicia Calidade es "dedicarse a resolver problemas", retomando el modelo de Lucía Calvo, "una mujer que trabaja, es valiente y que encuentra soluciones".

Viaje a Suiza

En otro orden de asuntos, según avanzaron fuentes del Ejecutivo autonómico, Rueda se desplazará el próximo sábado 14 de marzo a Suiza para mantener un encuentro con la colectividad gallega. En concreto, se reunirá con representantes de las entidades radicadas en el país y, además, asistirá al encuentro en Zúrich Galicia Calidade, que la Administración autonómica organiza en colaboración con la asociación As Xeitosiñas con motivo de su 45 aniversario.

La Xunta inscribe la visita en el "contacto fluido" que mantiene con las entidades gallegas del exterior, que ejercen un papel fundamental en sus comunidades y a la hora de mantener vivo el vínculo con el Galicia. "Ese compromiso de la Xunta se refleja a través de visitas y reuniones, pero también en ayudas a la colectividad o iniciativas como Galicia Retorna", añade.