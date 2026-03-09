El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia deniega la caza de lobos al no demostrarse un aumento de daños

El lobo y los ganaderos seguirán condenados a entenderse en lugares de Galicia tan dispares y distantes entre sí como son Ferrol, Curtis y Cercedo-Cotobade. Los tres son zonas calientes en las que se registraron daños por ataques, hasta el punto de que la Xunta había solicitado batidas para controlar esa situación. Sin embargo, la Justicia considera que la medida de matar lobos no está suficientemente justificada.

Así lo expresa el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) en una resolución en la que deniega esa solicitud de la Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático, al entender que no se ha demostrado un "cambio de circunstancias" que justifique la modificación de las medidas cautelares ya adoptadas. Según argumenta la sala, los argumentos presentados sobre un incremento de ataques de lobos "no están respaldados por pruebas técnicas suficientes".

La sección segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSXG destaca que las batidas de control solicitadas por la Xunta tendrían "evidentes consecuencias letales" para el animal, "omitiendo el análisis previo que el propio plan de gestión del lobo obliga a realizar".

A ello, añade que "no se aporta ninguna referencia técnica contrastada de un incremento de densidad poblacional que determine un verdadero cambio de circunstancias respecto a lo valorado en el auto firme de suspensión cautelar". Como ocurre casi siempre, la falta de un censo oficial y la dificultad de llevarlo a cabo complica a la Administración armar legalmente su argumentario.

Lobo ibérico / Cedida

La caza, última opción

En la resolución, los magistrados subrayan que la extracción solicitada implicaría "la muerte de ejemplares en un número indeterminado, que no se concreta, por lo que no cabe descartar que se pudiera producir un grave daño al ecosistema", ya que el lobo es un regulador del hábitat por su condición de depredador en lo más alto de la cadena, lo que elimina enfermedades al comer los ejemplares más débiles. También controla la sobrepoblación de jabalíes en algunos puntos.

En el TSXG "no se opone a medidas que no conlleven la extracción, admitiendo la posibilidad de medidas que promuevan la protección de la ganadería y de la integridad de las personas, haciéndola compatible con la conservación de la especie amenazada, en un desarrollo sostenible del ecosistema".

Sin embargo, creen que "tal y como se solicita la medida contracautelar o modificación del auto, no es aceptable, al no razonarse que tales medidas sean compatibles con la adecuada conservación de la especie, ni tampoco que se hayan agotado todas las medidas preventivas necesarias para evitar o paliar los daños y riesgos alegados". Este último punto es el mismo argumento que acaba de emplear el Tribunal Supremo (TS) para vetar la caza de lobos en Asturias y Cantabria, ya que debe considerarse siempre como la última opción.