Bombazo en la verbena
Del Benidorm Fest a la verbena gallega: El Combo Dominicano recupera a su estrella
Tras ser uno de los finalistas más populares del Benidorm Fest 2026, Kenneth regresa a la que un día fue su casa para reforzar la delantera en la nueva temporada de la orquesta
Era la noticia más esperada de la verbena gallega. Un secreto a voces que acaba de confirmarse. Para alegría de todos sus seguidores, Kenneth regresa a El Combo Dominicano.
"Damos la bienvenida a esta que es su casa a Kenneth, nuestro querido y admirado artista que regresa con toda su fuerza escénica y su talento inagotable". Con estas palabras, la popular orquesta compartía la noticia a través de sus redes sociales.
El regreso de Kenneth
El joven artista de Carballo -que iniciaba su carrera en La Voz Kids, donde fue finalista en el equipo de David Bisbal-, regresa a la verbena gallega tras una etapa de crecimiento personal que lo ha llevado a los escenarios más importantes del país, llegando a ser finalista del Benidorm Fest de este año.
Su regreso "a la que fue su casa" busca reforzar una delantera que promete ser histórica en la nueva temporada de la orquesta.
Los Ojos No Mienten
El impacto de Kenneth en el panorama musical actual se evidencia en unas cifras de vértigo: más de 500.000 oyentes mensuales en Spotify y más de 1,5 millones de reproducciones de su hit 'Los Ojos No Mienten'. Estamos ante "un perfil mediático sin precedentes en el sector", según han explicado desde El Combo Dominicano.
Su presencia en redes sociales es igualmente masiva, acumulando más de 170.000 seguidores entre Instagram y TikTok, garantizando "una conexión inmediata con el público más joven en cada fiesta".
El regreso del artista a la delantera de El Combo Dominicano -tras su paso por la orquesta Panorama City en 2025-, no es solo una vuelta a casa o un fichaje, sino una declaración de intenciones de la orquesta por mantener el liderazgo del espectáculo en España.
Por el momento, las actuaciones que El Combo Dominicano tiene confirmadas para este mes de marzo no incluyen fechas en Galicia, a excepción de un show previsto para el 10 en TVG. Tendremos que estar pendientes de sus redes sociales para conocer en qué localidad gallega veremos materializado el regreso de Kenneth.
