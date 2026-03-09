La CEG lamenta el nuevo retraso del tren de alta velocidad entre Galicia y Portugal, que ahora se espera para 2033

La Confederación de Empresarios de Galicia (CEG) lamentó este lunes que el calendario del proyecto de conexión de alta velocidad ferroviaria Lisboa-Oporto-Vigo haya vuelto a cambiar y que ahora se hable del año 2033, una fecha que, además, muchas personas o instituciones consideran poco realista.

"Se habló de un compromiso político de acelerar las inversiones tras la última cumbre hispano-portuguesa, con Pedro Sánchez pidiendo agilizar los proyectos ferroviarios entre ambos países, pero todavía muchos tramos no están licitados ni en obra; el proyecto está en fase de estudios y diseño en buena parte de Galicia", señaló en un comunicado el presidente de la CEG, Juan Manuel Vieites.

El cambio de la fecha de finalización de 2032 a 2033 lo anunció el primer ministro portugués, Luís Montenegro, para lamento de los empresarios gallegos, conscientes de que situar Vigo y Oporto a una distancia 50 minutos en tren supondrá un cambio capital para el desempeño económico y la competitividad del noroeste de la Península Ibérica.

"Aunque los gobiernos hablan de 2033, varios actores creen que será más tarde. La Xunta de Galicia calcula que podría no estar hasta 2038 por retrasos en estudios y tramitaciones. Los principales problemas están en: la salida sur de Vigo y el tramo O Porriño–frontera portuguesa. Algunos análisis hablan del proyecto como un 'tren fantasma' porque lleva más de dos décadas con retrasos sucesivos", declaró Vieites.

La prioridad de Portugal es unir Lisboa y Oporto, y la de la Comisión Europea, unir Lisboa y Madrid, mientras que los empresarios gallegos insisten en que "la conexión uniría directamente la llamada Eurorregión Galicia–Norte de Portugal, una mega-región de más de 6 millones de personas, 51.000 km² y donde 14.000 trabajadores cruzan la frontera diariamente para trabajar. Eso significa que, con alta velocidad, muchos desplazamientos laborales pasarían a ser diarios entre ciudades de ambos países".

La CEG recuerda que la Estrategia Común de Desarrollo Transfronterizo (ECDT) aprobada en la Cumbre Luso-Española celebrada en el año 2020 recogía ya como una de las acciones previstas en relación a las infraestructuras y la conectividad territorial dar prioridad a la finalización de las infraestructuras del Corredor Atlántico, así como modernizar las infraestructuras ferroviarias de la conexión del eje atlántico hispano-luso.

"Los recursos públicos se deben emplear en luchar contra las disparidades y cohesionar territorios. El enlace ferroviario Vigo-Oporto es vital para potenciar el desarrollo económico y la integración transfronteriza del noroeste de la Península Ibérica. No se puede seguir perpetuando el desequilibrio existente en las inversiones y oportunidades de desarrollo de nuestra región", concluyó el presidente de la CEG.