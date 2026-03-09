Lluvia, viento y nieve a 800 metros: los últimos coletazos del invierno golpean a Galicia este lunes

El buen tiempo en Galicia no acaba de estabilizarse. A la espera de que el próximo 20 de marzo la primavera haga su entrada en nuestra comunidad, de momento los últimos coletazos del invierno nos siguen golpeando este lunes con lluvia, viento y nieve.

Según el pronóstico de MeteoGalicia, comenzamos la semana con un aumento de la inestabilidad debido a la llegada de un nuevo frente cargado de aire frío en altura, por lo que la jornada transcurrirá entre chubascos que ocasionalmente podrán ir acompañados de tormentas y granizo.

La cota de nieve irá descendiendo hasta situarse en los 800 metros por la tarde, por lo que muchos puntos de Galicia podrían volver a ver este lunes como sus calles se tiñen de blanco. En cuanto a las temperaturas, las mínimas no han experimentado cambios significativos, quedándose en torno a los 8 grados en la siete grandes ciudades gallegas, en cambio, las máximas sí que sufrirán un moderado descenso. En Santiago y Lugo los termómetros apenas llegarán a los 10 grados, mientras que en A Coruña, Ourense, Pontevedra, Vigo o Ferrol, los mercurios alcanzarán los 13 grados en las horas centrales del día.

Las rachas de viento también se harán notar hoy en nuestra comunidad. Tal y como apuntan desde el servicio meteorológico gallego, soplarán de componente norte con intervalos que podrán llegar a ser moderados en todo el litoral atlántico.

Martes con subida de temperaturas

Después de un inicio de semana pasado por agua, mañana martes la situación vuelve a mejorar. Según la previsión, mañana Galicia quedará entre el anticiclón de las Azores y las bajas presiones que se sitúan al sur de España, por lo que aunque se esperan cielos parcialmente cubiertos, la posibilidad de que llueva es muy baja.

Las temperaturas máximas ascenderán ligeramente. En Pontevedra, Ourense o Vigo podrían llegar a disfrutar de hasta 17 grados, mientras que en A Coruña o Santiago los termómetros subirán hasta los 15.