Galicia, en alerta por el cinturón: más de 6.000 conductores y pasajeros, sorprendidos cada año sin usarlo

Las patrullas a pie de carretera, las cámaras instaladas en pórticos y postes informativos de autovías y vías secundarias y el helicóptero Pegasus reforzarán esta semana la vigilancia de uno de los elementos clave de la seguridad en el asfalto: el cinturón. Un simple clic antes de arrancar el vehículo es el que puede determinar el desenlace de una salida de vía o una colisión. Son más de 6.000 los conductores y pasajeros que se interceptan cada año en las carreteras gallegas sin cinturón de seguridad, así como casi 350 menores sin el dispositivo de retención infantil. El uso de este sistema de seguridad podría evitar en Europa 900 muertes al año, según datos del Observatorio Europeo de Seguridad Vial. En Galicia, dos de cada diez víctimas mortales en carretera habrían sobrevivido de haberse detenido un par de segundos antes de arrancar el motor para abrocharse el cinturón.

Ante este balance, la DGT intensificará desde este lunes hasta el domingo la vigilancia por tierra y aire para disuadir al elevado número de conductores y pasajeros que inician un viaje, sobre todo en trayectos cortos para ir al trabajo, a casa e incluso a recoger a los niños del colegio, sin cinturón. “Vamos aquí al lado”, “son solo unos kilómetros”, “vivimos cerca”, “conocemos bien la carretera”. Con estas excusas, conductores y pasajeros tratan de justificarse ante las patrullas de Tráfico que los sorprenden sin el dispositivo de seguridad.

Aunque parezca una infracción más propia de hace décadas, cuando los niños incluso viajaban en el regazo de sus padres, en el maletero o en las bandejas traseras para ir a la playa o a la aldea, todavía hoy hay adultos y menores que se desplazan por carretera sin un elemento que reduce a la mitad el riesgo de fallecimiento, alcanza su máxima efectividad en los vuelcos y disminuye la mortalidad en un 77%, según destacan desde Tráfico. En vías urbanas, la posibilidad de resultar herido grave o fallecer es cinco veces menor con el cinturón puesto.

Durante la campaña de hace un año en Galicia, los agentes controlaron más de 43.800 vehículos y denunciaron a 1.115 conductores y pasajeros, lo que deja un balance de 160 multas al día y sitúa a Galicia en rojo en los informes de resultados de la DGT: concentró casi el 20% de los expedientes sancionadores abiertos en toda España por viajar sin cinturón. La tasa infractora en la comunidad alcanza ya el 2,4%, un punto por encima de la registrada en el conjunto de la red viaria del país (1,4%).

De los conductores y pasajeros fallecidos en 2024 en Galicia que debían llevar puesto el cinturón —turismos, furgonetas y camiones—, el 19% viajaba sin él. Se trata de un porcentaje elevado, aunque se queda por debajo del registrado el ejercicio anterior (28%).

Noticias relacionadas

¿Qué ocurre en caso de impacto si se viaja sin cinturón? Cuando el vehículo impacta y frena en seco, el conductor o pasajero sigue en vuelo libre hasta el volante, el parabrisas o el asiento delantero, según su posición dentro del vehículo. El cinturón sirve para amortiguar la deceleración en caso de choque y, aunque no evita el accidente, sí reduce la gravedad de las consecuencias.