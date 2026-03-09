Médicos de hospitales gallegos dejarán de hacer peonadas ante la «negativa» de la Xunta a negociar el fin de la huelga

Tras finalizar la segunda semana de huelga indefinida de médicos —que corresponde a la del mes de marzo— y no llegar a ningún acuerdo con Sanidade, el sindicato O'Mega advierte que los médicos de los hospitales de Galicia dejarán de realizar tareas voluntarias de autoconcentración o las denominadas peonadas —trabajar fuera de su horario laboral para descongestionar las listas de espera— «ante la negativa de Sanidade a negoiciar unas condiciones laborales dignas que permitan desconvocar la huelga». Así lo ha explicado el ente sindical en un comunicado, en el que también recordaba que el parón de la semana pasada supuso «la suspensión de más de 25.000 consultas en Atención Primaria». El próximo lunes, 16 de marzo, empezará la huelga del personal facultativo en los hospitales gallegos.

El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, explicó hace unos días que las llamadas peonadas permitían recuperar la actividad perdida a causa de la huelga y acelerar de nuevo las listas de espera, evitando una mayor congestión del Servizo Galego de Saúde (Sergas). No obstante, los facultativos reniegan convertirse «en un parche a las suspensiones derivadas del derecho a la huelga», por lo que desde la semana pasada dejarón de prestar este servicio voluntario en consultas y cirugías a partir de las 15.00 horas.

Desde O'Mega aseguran que esta protesta ya comenzó la semana pasada en el servicio de anestesia del Complexo Hospitalario Universitario de Pontevedra (CHUP), a la que posteriormente se sumó la del Hospital do Salnés y el de Vigo. En Santiago, los facultativos de neurocirugía y de cirugía vascular también se unieron a esta protesta. El sindicato espera que a lo largo de la semana también dejen de realizar actividades voluntarias los anestesistas de los hospitales de Santiago, de Ferrol y de Burela. Los facultativos dirigieron a la Consellería de Sanidade y al gerente de su respectiva área sanitaria un escrito en el que comunicaron formalmente su decisión.

El comunicado explica que los médicos señalaron en su escrito que esta «decisión solidaria» fue adoptada «tras una deliberación conjunta y cuenta con un respaldo mayoritario entre el personal facultativo, representando una postura colectiva, firme, solidaria, coordinada y reflexionada que se sustenta en las reivindicaciones ampliamente compartidas por el colectivo médico». O'Mega insta a Sanidade a «abandonar la prepotencia y a abrir una negociación seria y respetuosa que evite más perjuicios a los usuarios de la sanidad pública gallega, que junto con los médicos son los principales perjudicados por la situación actual».

Seguimiento de la huelga

El parón laboral que desde hace una semana se lleva a cabo en los centros de Atención Primaria comenzó, según el sindicato, después de que la Consellería «rompiese unilateralmente la negociación cuando ya había llegado a un principio de acuerdo con O'Mega respecto a la limitación de agendas médicas, uno de los puntos de la tabla reivindicativa del sindicato de facultativos». Además, señala que cada día que la Xunta «se mantiene obcecada en no negociar más de 5.000 gallegos se ven privados de un derecho tan básico como el de una consulta sobre su salud», por lo que apela «una vez más a la responsabilidad de los administradores públicos para poner fin a esta situación».

Concentración esta mañana en el centro de Salud de A Parda (Pontevedra). / Cedida

El ente sindical asegura que el paro en Atención Primaria registra hoy un seguimiento de «casi el 70% (superó el 69% en la media de Galicia), lo que supondrá la cancelación de miles de consultas». El Sergas, por su parte, lo mantiene en un 3,88 % en el turno de mañana y pide a «O'Mega a sumarse al acuerdo mayoritario sobre Atención Primaria para evitarles a pacientes y profesionales los efectos de un paro indefinido».

Mañana, martes, el sindicato ha convocado una manifestación en Vigo de médicos de toda Galicia, que saldrá a las 18.00 horas del Museo de Arte Contemporáneo (MARCO). Igualmente, informa de que hoy habrá concentraciones de facultativos ante el centro de salud de Matogrande (A Coruña), Monforte de Lemos (Lugo) y A Parda (Pontevedra).