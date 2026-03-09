Medio Rural imparte charlas informativas sobre la dermatosis para el sector ganadero gallego

Galicia lleva meses blindada tratando de evitar el contagio por la dermatosis nodular contagiosa (DNC), una enfermedad letal y devastadora que afecta al ganado vacuno. Mes a mes, la Consellería de Medio Rural opta por prolongar unas semanas más las medidas preventivas, sorteando y esquivando el peligro que acecha a través de las transacciones de animales. Por el momento, las restricciones estarán vigentes hasta el mes de abril.

Mientras ese día no llega, Medio Rural organiza una serie de cuatro charlas informativas —una por cada provincia— para ofrecer al sector ganadero conocimientos acera de las implicaciones de la dermatosis nodular. El director xeral de Gandaría, Agricultura e Industrias Agroalimentarias, José Balseiros, ha coordinado hoy la primera de las conferencias, celebrada esta mañana en Ordes. En el encuentro correspondiente a la provincia de A Coruña varios técnicos de la Consellería explicaron las características de esta enfermedad y recordaron las medidas establecidas en la normativa comunitaria en el caso de detectarse algún foco.

Las charlas siguen mañana

La ruta de las conferencias de la dermatosis continuará este martes, aterrizando en Lugo en el salón de actos de la Delegación de la Xunta, a las 11.00 horas. Al día siguiente, será el turno de la provincia de Pontevedra, y Lalín acogerá el encuentro en el Salón Teatro a la misma hora. La última de las charlas será el jueves en Ourense, en el salón de actos de la Delegación de la Xunta de la ciudad a las 10.30 de la mañana. Todas las charlas son de entrada libre, por lo que no es necesario inscribirse de manera previa.

En estos encuentros se incidirá también en las medidas preventivas que siguen vigentes en la comunidad hasta, por lo menos, el próximo 31 de marzo. Así, están permitidas las ferias, certámenes, subastas, mercados y concentraciones de ganado con finalidad comercial, pero sólo podrán asistir animales procedentes de explotaciones gallegas. Con todo, los vehículos que vengan de fuera de la comunidad deberán acceder a las instalaciones vacíos, limpios, desinfectados y desinsectados. En relación con la celebración extraordinaria de los mismos, continúa siendo precisa la autorización previa de la Consellería, en su caso también con asistencia sólo de animales de explotaciones gallegas.

Se mantiene la vigencia del período de vigilancia veterinaria oficial de 21 días para todos los bovinos procedentes de fuera de la comunidad —con destino a vida—, desde la fecha de su incorporación a la explotación de destino. Todos los animales de las granjas que incorporen bovinos procedentes de otras partes del Estado o del extranjero quedarán inmovilizados durante el mismo período de tiempo.

Al mismo tiempo, continúa siendo obligatorio desinsectar los bovinos presentes en la explotación a la que se incorporen estos animales, así como todos los vehículos de transporte de ganado que realicen movimientos de entrada a Galicia, tanto para vida como para sacrificio, y, en este último caso, manteniéndose la posibilidad de su entrada siempre que sean trasladados directamente a matadero.