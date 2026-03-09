Muere Víctor Ferreiro, exsecretario de Podemos Ourense, a los 62 años de edad

Pesar en la izquierda gallega por la pérdida de uno de sus referentes durante la última década. El exsecretario xeral de Podemos Ourense, Alfonso Víctor Ferreiro Outomuro, murió este domingo a los 62 años de edad, tal y como ha informado la agrupación local de la formación morada. Nacido en Barcelona en 1964 en el seno de una familia de gallegos emigrada en Cataluña, regresó a la ciudad termal hace más de cuatro décadas. Titulado como Técnico Administrativo y responsable logístico de una empresa de transportes de la provincia, ha estado durante toda su trayectoria política vinculado a la formación.

Desde 2014 asumió un rol protagonista en el círculo de Ourense, consolidándose como secretario xeral y participando en las diversas alianzas con otros partidos que llevaron a formar En Marea o Unidas Podemos. Apuntó a educación, sanidad y vivienda como principales problemas de la provincia tras los años de gobierno del PP en la Xunta y Gobierno central. Podemos Ourense llegó a contar con 700 inscritos en la urbe.

Alfonso Víctor Ferreiro, en el parque de As Mercedes en diciembre de 2014. / Jesús Regal

En las dos últimas convocatorias electorales ejerció como cabeza de lista de la circunscripción provincial. En las generales del 23 de julio de 2023 con el frente de Sumar, cosechando 9.825 votos y un 5,4% y quedando por delante de Vox. En las autonómicas de febrero de 2024, ya en solitario con Podemos, se quedó en 237 papeletas y un 0,13% de los apoyos.

«Un compañero leal»

La formación ha expresado su profunda tristeza por su fallecimiento. «Su pérdida deja un enorme vacío entre todas las personas que tuvimos la suerte de conocerlo, trabajar con él y compartir militancia y amistad», destacan en un comunicado desde Podemos Ourense.

«Víctor fue, ante todo, un compañero leal y honesto, una persona comprometida con la defensa de la justicia social, de la igualdad y de los derechos de la mayoría social. Durante su etapa como secretario xeral demostró siempre una enorme capacidad de trabajo, un profundo sentido de la responsabilidad y una firme voluntad de construir una sociedad más justa», añadieron.

El velatorio se ha establecido en la Sala 1 del Tanatorio de As Burgas. A las 12 de este martes 10 tendrá el acto litúrgico de despedidas, siendo incinerado en la intimidad familiar a continuación.