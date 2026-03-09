La vivienda usada subió más que la nueva en toda Galicia, con incrementos por encima del 10% en 2025

Nadie ni nada parece capaz de frenar el precio de la vivienda, una realidad que afecta no solo a Galicia sino a todo el territorio nacional. Los últimos datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística (INE) de balance de 2025 confirman ese encarecimiento generalizado, aunque no homogéneo en todo el país. Lo que sí parece una tendencia global es que en la mayoría de territorios, la vivienda usada sube más que la nueva.

De hecho, mientras que los pisos nuevos crecieron a un ritmo por encima del 10% en catorce comunidades, los usados se encarecieron por encima de ese baremo en toda España.

La elevada demanda de vivienda y la escasez de oferta, unido a unos unos tipos de interés cada vez más moderados, tiran para arriba de los precios y, al menos en un horizonte cercano, los expertos no prevén un cambio en este escenario a corto plazo.

En conjunto, el precio de la vivienda libre se disparó en España una media del 12,7% el año pasado, 4,3 puntos más de lo que aumentó en 2024 y su mayor repunte desde 2007, cuando subió un 9,8%, según el Índice de Precios de Vivienda.

Con la subida de 2025, el precio de la vivienda libre ya encadena 12 años consecutivos de incrementos. El de 2025 ha sido el más alto de la serie del INE, que se inicia en 2007, y ha más que triplicado, por ejemplo, el experimentado en 2023, que fue del 4%.

Escaparate de una inmobiliaria en Santiago / Jesús Prieto

El precio no frena el mercado Todas las comunidades autónomas incrementaron en 2025 sus operaciones de compraventa de viviendas. Los mayores ascensos se dieron en Castilla y León (+18,9%), Castilla-La Mancha (+17,8%), La Rioja (+16,3%) y Extremadura (+16,1%), mientras que los aumentos más moderados se los anotaron Navarra (+2,2%), Canarias (+4,5%) y Madrid (+4,8%). Andalucía fue la región que más operaciones de compraventa de viviendas realizó el año pasado, con 143.794, seguida de Cataluña (112.585), Comunidad Valenciana (110.591) y Madrid (81.681). Las menores cifras de compraventa de viviendas se dieron en La Rioja (5.607), Navarra (7.495) y Cantabria (10.448).

Vivienda nueva VS usada

En lo que respecta a la vivienda nueva, el INE refleja que Baleares encabezó las subidas en 2025, con un repunte medio del 13,4% respecto a 2024. Le siguieron Castilla y León (+13,3%), Andalucía (+12,9%), Castilla-La Mancha (+12,8%), Extremadura y Madrid (+12,2% en ambos casos), Murcia (+11,9%), La Rioja (+11,5%), Canarias (+11,3%), País Vasco (+11,1%), Asturias y, finalmente, Galicia, donde el incremento fue del 10,5%, por delante de Navarra, Cataluña, Aragón, Comunidad Valenciana y Navarra.

Sin embargo, la usada se encareció más en casi todos los casos. Las subidas más pronunciadas fueron las de Aragón (+15%), Murcia (+14,7%), La Rioja (+14,6%), Castilla y León (+14,1%), Asturias (+14%) y Comunidad Valenciana y Madrid, ambas con ascensos del 13,6%. En el caso de Galicia, subió un 13,3%, casi tres puntos más. Después aparecen Andalucía (+13,1%), País Vasco y Cantabria (+12,5% en los dos casos), Extremadura (+12,3%), Navarra (+12,1%), Canarias (+11,9%), Baleares (+11,8%), Cataluña (+11,5%) y Castilla-La Mancha, que cierra la tabla con un alza del 11,3%.