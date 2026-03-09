El PSdeG reclama a la Xunta "políticas activas y efectivas" para garantizar la igualdad entre mujeres y hombres

Un día después de que las calles se llenaran con motivo del 8-M, Día Internacional de la Mujer, el PSdeG hace balance. "Fue una jornada de reivindicación, una muestra clara de que la igualdad sigue siendo una preocupación compartida por toda la sociedad", declaró la portavoz de Igualdade socialista Parlamento de Galicia, Paloma Castro, quien insistió en que "los derechos de las mujeres son algo que no podemos dar por conseguido".

"Estamos viendo como el machismo se transforma y se adapta a nuevas formas. En las redes sociales circulan mensajes que intentan ridiculizar, e incluso desacreditar, el feminismo y la lucha por la igualdad", explicó Castro, quien añadió que "la ofensiva no es casual", sino que "está totalmente estudiada por una ultraderecha que intenta cuestionar avances que costaron décadas". La socialista reclamó que el feminismo no sea solo "un principio teórico", sino que sea "una realidad social para que podamos vivir en democracia".

Tres asuntos en el punto de mira

Es por ello, aclaró, que los socialistas llevarán al pleno de esta semana en la Cámara autonómica una proposición no de ley para garantizar la igualdad entre hombres y mujeres. Castro detalló que esta está basada en tres ejes, siendo el primero de ellos la educación. "Reclamamos una educación afectivo-sexual en las escuelas, una cuestión que incluso se aprobó por unanimidad en el año 2024", espetó.

Otro de los focos sería la formación de los profesionales de las distintas administraciones públicas. El tercero, la sensibilización de la sociedad en su conjunto frente a "estos nuevos ataques machistas y su forma de reinventarse".

"Las políticas públicas tienen que ir en consonancia con la sociedad y creemos que nos estamos quedando muy atrás", declaró la diputada socialista. Así, reclamó a la Xunta que "lidere y asuman esta realidad con políticas efectivas y activas". Para ello, insistió, es "importante" poner en foco en los jóvenes y es que, según el último barómetro de Fad Juventud, publicado a finales de febrero, algo más de la mitad de los hombres jóvenes de entre 15 y 29 años cree que el feminismo “solo se utiliza como herramienta política de manipulación y adoctrinamiento”.