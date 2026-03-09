Rueda refuerza el acompañamiento a las empresas exportadoras en Oriente Próximo y defiende que "no hay seguidismo a Trump" en el PP

Con un futuro del orden mundial incierto y el conflicto en Oriente Próximo en pleno auge, resulta complicado conocer cuáles pueden ser las consecuencias en las economías de cada uno de los territorios del planeta. Para tratar de estar preparada, la Xunta de Galicia anunció este lunes que reforzará el seguimiento y acompañamiento a las empresas gallegas que exportan a los países de Oriente Próximo, en torno a 600, el triple que a principios de siglo.

Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudí, Kuwait, Qatar e Israel son los principales mercados, explicó la conselleira de Industria, María Jesús Lorenzana, quien añadió que el 60% de las exportaciones las concentran el sector textil, el del automóvil y el agroalimentario. "El mayor impacto puede ser en el ámbito energético. Si la subida del petróleo continúa, afectará al conjunto de la economía", declaró.

Por ello, el Ejecutivo autonómico adelanta la puesta en funcionamiento de la mesa de apoyo logístico a la empresa, en la que se analizarán, entre otras cuestiones, posibles cambios en las rutas comerciales. El encuentro, está fijado para este martes.

Cuestionado Rueda por la posición de su partido con respecto al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, este consideró que “no creo que se haga seguidismo desde mi partido”. "No me gustó cuando amenazó a España, no tiene derecho a amenazar a un país soberano", espetó. Así, sobre el anuncio del viaje de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, señaló que "lo que hagan personas concretas, no nos representa a todos".

Sobre la declaración institucional sobre el conflicto en Oriente Próximo que los partidos de la oposición quieren aprobar esta semana en el Parlamento autonómico, especificó que el apoyo dependerá de lo que se planteé. "España forma parte de una serie de alianzas y de nada sirve decir eslogans como hace Pedro Sánchez. No vale decir que hay una parte buena y otra mala, las dos tienen cosas malas", zanjó.