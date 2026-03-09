Estos son los perfiles más buscados en hostelería y turismo en Galicia en 2026

El sector turístico en Galicia continúa al alza y con él la necesidad de profesionales cualificados. A este respecto, el último informe de Adecco -consultora líder en Recursos Humanos- señala cuáles son los perfiles más buscados en hostelería y turismo en la comunidad gallega, con puestos clave tanto en cocina como en gestión hotelera, sala y organización de eventos ante el aumento de visitantes y la profesionalización del sector.

Alta ocupación, foco en cliente y estacionalidad

Según el informe de Adecco, la modernización del sector sigue avanzando y muchos negocios ya trabajan con sistemas digitales para gestionar reservas, compras o inventarios. Si bien la digitalización no sustituye el papel del profesional, implica perfiles capaces de utilizar este tipo de software sin perder la atención directa y la cercanía con el cliente.

Como en los últimos años, la experiencia con el cliente, los idiomas o la anticipación siguen siendo cualidades muy valoradas para los trabajos relacionados con este sector.

Finalmente, la estacionalidad continúa marcando la organización de plantillas. Así, la llegada de visitantes en periodos concretos obliga a reforzar equipos con contratos ajustados al ritmo del negocio y con incorporación inmediata. Se buscan, por lo tanto, perfiles capaces de integrarse en equipos ya formados y sostener la calidad del servicio desde el primer momento.

Perfiles más demandados

Además de la alta demanda de camareros, cocineros o ayudantes, que es constante en el sector, estos son los once perfiles clave en Galicia que, según Adecco, sus remuneraciones "alcanzan hasta los 45.000 euros brutos anuales de media".

Gerente de restaurante

Según Adecco, este es el perfil mejor retribuido de los analizados para el sector hotelero y turístico gallego y uno de los más demandados del momento. Los gerentes son los encargados de organizar el funcionamiento completo de un establecimiento.

Coordinador de eventos

Son de los mejor pagados, moviéndose en una horquilla salariar que parte de 24.000 euros anuales brutos en las posiciones más júnior hasta los 40.000 euros.

Se encargan de gestionar la planificación de celebraciones, congresos o actos corporativos.

Barista especializado

Su salario medio puede rondar los 22.000 euros que puede llegar en algunas zonas gallegas a los 39.000 brutos anuales.

Un barista especializado se encarga de preparar cafés o bebidas de especialidad.

Los baristas especializados se encuentran entre los perfiles más buscados / Pexels

Sommelier

Junto al de gerente, el de sommelier es uno de los perfiles más demandados del momento, cuyo sueldo puede alcanzar los 39.000 euros brutos anuales.

Este perfil está especializado en vinos, siendo responsable de su selección, maridaje, gestión de la carta, asesoramiento al cliente, supervisión de la bodega y organización de eventos como catas.

Chef repostero

Los sueldos parten desde los 27.000 euros brutos al año que pueden llegar a los 39.000 que cobran aquellos con diez años de experiencia o más en Galicia.

Están especializados en el diseño y elaboración de la oferta de pastelería. Controlan producción, tiempos y conservación, prueban nuevas recetas y coordinan el trabajo con cocina y sala.

Responsable de recepción

Las posiciones más junior suelen partir de 24.000 euros brutos al año. Si bien en la mayoría de comunidades analizadas por Adecco, los responsables de recepción llegan a los 35.000 euros brutos anuales, en Galicia pueden alcanzar una remuneración media de 38.000 euros.

Un responsable de recepción se encarga de dirigir el área de recepción y coordina entradas, salidas y atención general al huésped. Supervisa al equipo, gestiona reservas y mantiene la comunicación con otros departamentos.

Maître o Jefe de sala

Su salario puede ir desde los 26.000 a los 29.000 euros anuales para las posiciones de menos experiencia, llegando a los 38.000 euros brutos al año que percibe de media un profesional senior.

El jefe de sala se ocupa de coordinar el servicio en sala, supervisar al personal y asegurarse de que los protocolos se cumplan. También gestiona reservas, controla tiempos del servicio y mantiene un trato directo con los comensales.

Director de Alimentos y bebidas

Al igual que un chef repostero, el salario para este perfil parte de los 24.000 euros brutos al año, hasta superar los 35.000 que cobran aquellos que cuentan con diez años de experiencia o más.

Son profesionales especializados en supervisar las áreas de cocina, sala y barras. Controlan costes, calidad y aprovisionamiento, diseñan ofertas gastronómicas y garantizan que cada punto de venta funcione conforme a los estándares del establecimiento.

El perfil de ejecutivo de ventas es otro de los más demandados en Galicia / Pexels

Ejecutivo de ventas

El salario de un ejecutivo de ventas es similar al de un director de alimentos y bebidas. Este perfil se encarga de impulsar la comercialización del hotel o restaurante.

Capta cuentas, negocia tarifas y diseña propuestas para agencias, empresas o grupos, contribuyendo al aumento de la ocupación y de la facturación.

Gobernante

La banda salarial para un gobernante puede ir desde los 23.000 euros brutos anuales para los perfiles más junior a los 32.000 euros los perfiles más senior.

Un gobernante es el encargado de dirigir el área de pisos y zonas comunes. Su figura organiza turnos, supervisa limpieza y mantenimiento, revisa habitaciones y coordina tareas para asegurar que todo el establecimiento se presenta en condiciones óptimas.

Guest Relations

Finalmente, el guest relations es otro de los perfiles más demandados en el sector, cuyo salario puede oscilar entre los 23.000 euros a los 32.000 brutos anuales.

Un guest relations es la persona responsable de atender al cliente de forma personalizada. Así, se encarga de gestionar solicitudes especiales, resolver incidencias y asegurarse de que cada huésped reciba una atención personalizada.