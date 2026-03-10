El 85% de los cirujanos del hospital de Vigo cesan la actividad voluntaria ante la «negativa» de la Xunta a negociar

La advertencia que lanzó ayer el sindicato O'Mega, que representa a los facultativos de Galicia, se ha hecho realidad. Cumpliendo con su aviso, el 85% de los cirujanos del Complexo Hospitalario Universitario de Vigo (CHUVI) «deja de hacer 'peonadas' ante la negativa de la Xunta a negociar», tal y como indica O'Mega en un comunicado enviado esta mañana.

Así las cosas, «un total de 22 de los 26 cirujanos» que completan la plantilla del CHUVI cesaron las denominadas 'peonadas', actividades voluntarias de concentración que realizan por las tardes fuera de su horario laboral con el fin de descongestionar las listas de espera. «Esta decisión de los facultativos de cirugía general y del aparato digestivo del hospital de Vigo se suma a la que desde hace una semana han venido comunicando médicos de Pontevedra y O Salnés y que en los próximos días se debatirá entre especialistas de muchos otros servicios de distintos hospitales gallegos», explica O'Mega. Consideran que el seguir pasando consulta fuera de su jornada «no puede seguir siendo la solución ni un parche a las suspensiones derivadas del derecho a la huelga».

Exigen una «negociación seria sobre sus condiciones de trabajo»

Este lunes, el personal de cirugía vigués remitió un escrito «al director xeral de Atención Sanitaria y al jefe en funciones del Servicio de Cirugía» en el que solicitaban una reapertura de «una vía de negociación seria sobre sus condiciones de trabajo». Recuerdan, además, que «su decisión fue adoptada tras una deliberación conjunta y cuenta con un respaldo mayoritario entre el personal facultativo, representando una postura colectiva, firme, solidaria, coordinada y reflexionada que se sustenta en las reivindicaciones ampliamente compartidas».

Por otro lado, en respuesta a la reacción de Alfonso Rueda ante la escalada del conflicto entre médicos y Sanidade, O'Mega defiende que «no pretenden elegir a sus interlocutores en esa negociación» —como expresó ayer el presidente del Ejecutivo gallego— «sino que únicamente esperan poder sentarse a dialogar con representantes de la Xunta competentes y no prepotentes».

El seguimiento de la huelga hoy

Mientras, el Servizo Galego de Saúde (Sergas) cifra en un 4,44 % la participación esta mañana en el parón de facultativos en Atención Primaria, distanciándose bastante del 71% que percibe el ente sindical en los centros de salud y Puntos de Atención Continuada (PAC) «que no han sido incluidos en los servicios mínimos abusivos que decretó la Xunta». Además, el Sergas registra un total de 30.574 consultas aplazadas en toda Galicia tras seis jornadas de huelga, según indica en un comunicado.

Sanidade continúa solicitando a la organización sindical que se una «al acuerdo mayoritario sobre Atención Primaria para evitarles a pacientes y profesionales los efectos de un paro indefinido». Por su parte, O'Mega reitera su voluntad negociadora e «insta de nuevo a la Consellería» a retomar las reuniones.

El próximo lunes, 16 de marzo, comenzará otra huelga de médicos, de una semana de duración, para «reclamar de la Xunta la mejora de las condiciones laborales de los facultativos de todos los niveles asistenciales y para exigir del Ministerio de Sanidad la negociación de un estatuto propio para médicos y facultativos».