El conflicto en Oriente Medio pasará una factura de más de 50 millones de euros a los gallegos solo en carburantes

Los usuarios de las estaciones de servicio, ya sean particulares o profesionales, están acostumbrados a experimentar cómo los precios suben rápidamente cuando se encarece el barril de Brent —es el indicador de referencia para Europa en el mercado del petróleo— y cómo remolonean, para hacer el movimiento a la inversa, cuando se abarata.

Es un fenómeno asimétrico más que documentado, también por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que lo ha bautizado como «efecto cohete-efecto pluma». Y este propio organismo ha determinado que, entre las causas, están la «existencia de una estructura de mercado oligopolística» o las avalanchas de usuarios a las gasolineras «para evitar repostar con precios aún mayores».

Sea como fuere, y solo en 72 horas —entre el viernes día 6 y este lunes día 9—, el precio medio del litro de gasóleo se incrementó en hasta un 11,5% en Galicia, al doble de velocidad que tras la invasión de Ucrania. Son valores más propios de economías con enormes tensiones inflacionistas, como la argentina, la turca o la propia iraní. Pero están aquí y son porcentajes de aumento de doble dígito que han llegado para quedarse, no se sabe durante cuánto tiempo.

Los datos son oficiales: FARO ha comprobado las cotizaciones de ambas jornadas de las estaciones de servicio gallegas, remitidas por las propias empresas al Ministerio para la Transición Ecológica, que dan como resultado una revalorización del precio por litro del mencionado 11,5% en Ourense, del 11,1% en Lugo, 10% en Pontevedra y 10,2% en A Coruña. Una gasolinera de Betanzos ya cobraba ayer más de 2 euros por litro de gasóleo.

Y ahora, la factura. Teniendo en cuenta los consumos mensuales de diésel —promedian las 110.000 toneladas— y los de gasolina 95 —otras 24.500 toneladas, de acuerdo a las cifras de la Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos (Cores)—, el acelerón en los precios supondrá un sobrecoste superior a los 50 millones de euros al mes solo en carburantes, un cálculo que se quedará corto si, como es de preveer, las petroleras continúan elevando las tarifas. Tomando como referencia los valores de este lunes, 44 millones de euros corresponderán a las ventas de diésel y otros 5 millones a las de gasolina de 95 octanos. Y esto sin añadir los consumos de gasóleo bonificado, que utilizan tanto los profesionales de la agricultura como los de la pesca.

La Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA) ya ha calculado en 288 euros el extra mensual que deberán desembolsar los profesionales por cuenta propia que dependen de su vehículo — panaderos, carpinteros, electricistas, repartidores, fontaneros o comerciantes de productos frescos, que rellenan sus depósitos una media de dos veces por semana— para desarrollar su actividad diaria. Pero hay más, porque la plataforma de consumidores Roams ha calculado que la factura de la luz para los hogares se encarecerá en unos 17 euros al mes, y que la del gas hará lo propio en otros 9 euros. El coste medio del megawatio hora (MWh) en España se situó el pasado martes en 28,43 euros y se encaramará hoy hasta acariciar los 137 euros, como constatan los datos del Operador del Mercado Ibérico de Energía - Polo Español (OMIE).