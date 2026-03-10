Pescadores y cazadores gallegos podrán usar la licencia interautonómica en diez comunidades a partir de 2026

Los pescadores deportivos y los cazadores de Galicia están de enhorabuena ya que a partir de este año 2026 tendrán más facilidades para practicar sus aficiones a lo largo del territorio nacional. La licencia interautonómica, que como su nombre indica permite practicar la actividad en varias autonomías, amplía su rango de acción a dos nuevas comunidades, Castilla-La Mancha y Andalucía.

De este modo, ya son diez los territorios donde no es necesario sacar permisos específicos para pescar o cazar. Con una única licencia interautonómica podrá cazarse o pescar en ríos, embalses y lagos (el mar se rige por otros permisos) en Andalucía, Aragón, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Comunitat Valenciana, Extremadura, Galicia, Madrid, Principado de Asturias y Región de Murcia.

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha firmado un convenio con las comunidades autónomas implicadas, entre ellas la Xunta, para el establecimiento de las licencias interautonómicas. Gracias a este acuerdo, publicado este martes en el Boletín Oficial del Estado (BOE), los 90.000 cazadores y pescadores fluviales con licencia podrán sacar una interautonómica con la que podrán practicar estas actividades en todo el territorio abarcado por las comunidades firmantes.

El presente convenio sustituye al marco legal de 2017 y supone un avance muy significativo al incorporarse las comunidades de Castilla-La Mancha y Andalucía, que no suscribieron el anterior. El convenio establece un marco de colaboración técnica y económica para facilitar la movilidad de los usuarios.

Licencias interautonómicas de pesca de Galicia / ECG

De 25 a 70 euros

Las licencias que se expidan tendrán un año de validez y un coste fijo de 70 euros para las de caza y 25 euros para las de pesca en aguas interiores. En el caso del río, la medida llega en un momento clave ya que la temporada se abre este domingo día 15 en Galicia y otras regiones, mientras que en algunas se retrasará algo más, hasta finales de mes.

Las autoridades recuerdan a los aficionados, eso sí, que las inhabilitaciones por infracciones en una comunidad serán compartidas automáticamente en todas las demás. Es decir, si hay un furtivo al que sancionan e inhabilitan en Andalucía o Asturias, esa suspensión de la licencia también se aplicará a su comunidad de origen.

La operatividad del sistema se apoya en la plataforma Licicaz-web, desarrollada y mantenida por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Esta herramienta permite un intercambio automático de información entre las administraciones y permite a los técnicos gestionar altas, bajas y verificar requisitos en tiempo real. Esta medida no solo reduce la burocracia, sino que garantiza una gestión sostenible y compatible con el dinamismo económico de las zonas rurales y responde a los principios de eficacia y eficiencia en el uso de los recursos públicos.

Galicia permitirá llevarla en el móvil Además de poder disponer de una licencia interautonómica que evita mucha burocracia cada vez que se cambia de comunidad, la Xunta de Galicia aplica desde este año otra importante novedad: la opción de llevar esa licencia en el móvil. Unos 90.000 pescadores y cazadores de Galicia estrenan el año con esa opción en la aplicación (app) XuntaEU, que incorpora esta herramienta para que los aficionados tengan a mano y accesible en todo momento la documentación obligatoria para pescar en agua dulce o cazar. La Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático incorporó las licencias de caza y pesca continental (la de pesca marítima queda por ahora fuera) a la aplicación, lo que beneficiará a unas 90.000 personas entre pesca continental (47.400) y caza, con alrededor de 41.300 licencias, así como de otras autorizaciones. También se podrán llevar en ella los cotos y permisos diarios para determinados tramos.

Un cazador y su perro en Abadín / Carlos Castro (E.P.)

Un incentivo para el turismo

La movilidad de pescadores y cazadores gallegos a otros territorios es muy frecuente. En el caso de la pesca, por ejemplo, las salidas a zonas limítrofes como El Bierzo o Asturias son comunes entre los deportistas. Además, aquellos que compiten necesitan los permisos de las autonomías donde se celebran los campeonatos. Este año, sin ir más lejos, los deportistas gallegos tendrán que pescar como mínimo en Asturias, Castilla y León, La Rioja y Euskadi.

En el caso de la caza, también son habituales las excursiones cinegéticas de gallegos a Castilla y León y Extremadura, dos destinos top para la caza mayor y menor. En ese sentido, Castilla-La Mancha y Andalucía abren un abanico importante de posibilidades para los aficionados a la menor.

Y lo mismo ocurre en sentido contrario: la facilidad para pescar o cazar entre territorios supone un incentivo turístico para Galicia, que es un destino privilegiado por sus ríos y sus montes. La pesca y la caza tiran del turismo y lo hacen además en entornos rurales necesitados de dinamización económica.