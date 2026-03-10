Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Vivienda en SantiagoCorreos O RestollalElecciones USCCarburantes GaliciaGuerra Oriente Medio
instagram

El lobby israelí en España carga contra Alfonso Rueda por su postura sobre Trump y la guerra: «Catetoland»

La Acción y Comunicación sobre Oriente Medio (ACOM) añade ese término ante la postura del presidente de la Xunta

Es la misma asociación que tachó de «asqueroso» al hostelero vigués que expulsó a unos turistas de su terraza

Montaje del presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, con el mensaje de ACOM respecto a su intervención en el Consello da Xunta del lunes.

Montaje del presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, con el mensaje de ACOM respecto a su intervención en el Consello da Xunta del lunes. / Xoán Álvarez

Víctor P. Currás

Vigo

Una publicación tan breve como malinterpretable, pero con un mensaje contundente: relacionar Galicia como «Catetoland». El mensaje ha sido lanzado por la Acción y Comunicación sobre Oriente Medio (ACOM) señalando al presidente de la Xunta y su postura sobre la guerra entre Israel, Estados Unidos e Irán. En el post en la red social X, anteriormente conocida como Twitter, recoge la intervención de Alfonso Rueda en el Consello da Xunta del lunes 9 de marzo. En el clip está la respuesta a la pregunta sobre qué opinaba de la postura de Isabel Díaz Ayuso o el Gobierno de Sánchez.

En su respuesta de casi 90 segundos el líder del ejecutivo autonómico asegura no creer «en absoluto que se estea facendo seguidismo de Trump dende o meu partido», asegurando que tienen una «postura lóxica que hai que manter neste momento». Dicha posición, según él, es la de los órganos «que nos representan a todos, sen incorrer en demagoxias» como según él está realizando el presidente del Gobierno.

Rueda iba más allá y se desmarcaba de su homóloga madrileña. «Xa o que fagan persoas concretas, terán que responder cada persoa concreta»,iniciaba antes de añadir que «non tería moito sentido enxuizar o que fai persoas determinadas que non nos representan a todos, representen ao seu ámbito ou dende logo non o que poidamos pensar no Partido Popular de Galicia», añadió.

Como muestra de estas discrepancias entre la formación popular en Galicia y la Comunidad de Madrid. En mayo de 2014 se aprobó en el parlamento gallego por unanimidad una resolución que exigía al gobierno hebreo el cumplimiento de las resoluciones de Naciones Unidas, incluyendo el regreso de los palestinos a los territorios ocupados. Aquella resolución provocó una queja del embajador en España, quien calificó de enemigos a los grupos gallegos. En septiembre, tras las multitudinarias protestas por la participación del Israel Premier Tech en La Vuelta a España, Ayuso entregó la Medalla de Oro de la Comunidad a la prueba ciclista.

Lucha contra el antisemitismo

La ACOM se define como una «Organización española que promueve la relación entre España e Israel y lucha contra el antisemitismo trabajando con gobiernos, partidos y la sociedad civil», ejerciendo como lobby del país hebreo en el nuestro. El pasado año fue una de las agrupaciones que lideró el llamamiento al boicot contra Samir Slim, hostelero vigués que expulsó a unos turistas israelís de su restaurante Mimassa. En el vídeo que se viralizó en redes el empresario de origen libanés les grita «viva Palestina libre, labbaik ya Nasrallah (estoy a tu servicio, Nasrallah)», a lo que le responden con un «fuck Palestina» mientras se alejan en dirección a la Praza de Compostela.

«Asqueroso e inadmisible», calificaba ACOM recalcando el «acento árabe» del camarero. Durante aquellos cargó también contra el Faro de Vigo -llamándolo EL FALO de Vigo acusándolo de «blanquear el antisemitismo de un libanés» y alimentar discursos de odio. «Lo que empieza con los judíos no acaba con los judíos», añadía enlazando el artículo del Decano donde se recoge la versión de Sammir.

Noticias relacionadas

La escena de un camarero libanés echando de su local de Vigo a unos turistas israelíes: «¡Fuera de aquí; viva Palestina libre!»

La escena de un camarero libanés echando de su local de Vigo a unos turistas israelíes: «¡Fuera de aquí; viva Palestina libre!»

Cedido

Además de desatar un torrente de solidaridad con el hostelero y su local, el caso llegó al Juzgado de Instrucción 4 de Vigo. En él tuvo que testificar Sammir ante un posible delito de odio. «En este caso los hechos que se denuncian se produjeron en el contexto de un conflicto por la prestación del servicio de hostelería y no se han aportado indicios bastantes de que las expresiones grabadas tuvieran por objeto promover la hostilidad hacia el pueblo judío, incitando al odio o a la realización de actos violentos contra sus miembros», aseguró el juez al archivar la causa en noviembre.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Anubis Dimitri, el gallego que comparte su vida con cuervos y triunfa en internet: 'Mi motor de vida es ayudar a los animales
  2. Rebelión en el monte gallego contra la caza del jabalí con las técnicas 'en mano' y 'al salto': 'Puede causar muchos accidentes
  3. Una spin-off finlandesa situada a 3.000 kilómetros de Santiago monta el nuevo superordenador cuántico para el Cesga: 'Será uno de los más potentes de Europa
  4. Patricia Iglesias gana protagonismo en el PSOE gallego: de independiente a la dirección del partido en dos años
  5. Galicia activa alertas por nieve, viento y lluvia: las precipitaciones pueden superar los 40 litros por metro cuadrado
  6. Juan Carlos I regresará a España la próxima semana: Galicia será su destino tras la desclasificación del 23-F
  7. Médicos de hospitales gallegos dejarán de hacer peonadas ante la «negativa» de la Xunta a negociar el fin de la huelga
  8. Dos directoras de 'casting' de renombre buscan talento joven en Galicia para protagonizar una nueva serie

El lobby israelí en España carga contra Alfonso Rueda por su postura sobre Trump y la guerra: «Catetoland»

El lobby israelí en España carga contra Alfonso Rueda por su postura sobre Trump y la guerra: «Catetoland»

'Sirat', del gallego Óliver Laxe, suma un premio clave en su camino a los Premios Oscar 2026

'Sirat', del gallego Óliver Laxe, suma un premio clave en su camino a los Premios Oscar 2026

La mejor hamburguesa de España se come en Galicia: "No busca fuegos artificiales, busca sabor en cada bocado"

La mejor hamburguesa de España se come en Galicia: "No busca fuegos artificiales, busca sabor en cada bocado"

El 85% de los cirujanos del hospital de Vigo cesan la actividad voluntaria ante la «negativa» de la Xunta a negociar

El 85% de los cirujanos del hospital de Vigo cesan la actividad voluntaria ante la «negativa» de la Xunta a negociar

La crisis de la vivienda dispara las herencias en vida en Galicia: más de 60 cada día

La crisis de la vivienda dispara las herencias en vida en Galicia: más de 60 cada día

La Xunta convoca 2 millones de euros en ayudas a ayuntamientos para mejorar recursos turísticos

La Xunta convoca 2 millones de euros en ayudas a ayuntamientos para mejorar recursos turísticos

Pescadores y cazadores gallegos podrán usar la licencia interautonómica en diez comunidades a partir de 2026

Pescadores y cazadores gallegos podrán usar la licencia interautonómica en diez comunidades a partir de 2026

El Sindicato Labrego denuncia "insuficiencia" presupuestaria para las ayudas a la incorporación de jóvenes al agro

El Sindicato Labrego denuncia "insuficiencia" presupuestaria para las ayudas a la incorporación de jóvenes al agro
Tracking Pixel Contents