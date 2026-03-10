El PPdeG impide la comisión de investigación sobre Altri con reproches de la oposición: "Pedimos que desclasifiquen los papeles secretos"

Tal y como era previsible, la mayoría absoluta del Partido Popular en el Parlamento gallego tumbó este martes la propuesta de la oposición de crear una comisión de investigación sobre la tramitación del proyecto de celulosa que la multinacional lusa Altri quería instalar en el municipio lucense de Palas de Rei.

Tanto la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, como la diputada del PSdeG Patricia Iglesias reprocharon al Gobierno gallego "falta de transparencia", poniendo el foco en la sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) que insta a la Xunta a mantener en su estrategia verde la protección de la zona de la Serra do Careón donde se planeaba instalar la factoría, así como en "los acuerdos secretos" de la Sociedad Impulsa y Altri.

"Les pedimos que desclasifiquen los papeles secretos de Altri. Si no lo hacen, solo nos demostrarán que tienen mucho que ocultarnos", declaró Pontón, quien señaló que “la macrocelulosa es el símbolo de un gobierno de Rueda sin proyecto industrial". Por su parte, Iglesias acusó al Ejecutivo autonómico de "posible tráfico de influencias".

Por el contrario, el portavoz popular, Alberto Pazos Couñago, tachó los argumentos de "bulos" de la oposición y defendió la "transparencia" de la Xunta. "Me encantaría que el juzgado diga que se puede hacer pública esa documentación para poder acreditar todo lo que llevan mentido y para pedirles la dimisión", aseveró.

'Carpetazo' al proyecto de Altri

El pasado 20 de febrero, el Ejecutivo autonómico anunciaba el inicio del archivo del proyecto de Altri. La macroplanta de celulosa se había tramitado en la comunidad como un proyecto industrial estratégico para la comunidad, si bien es la falta de conexión eléctrica, dependiente del Ejecutivo central, la que hizo, en palabras del mandatario gallego Alfonso Rueda, "inviable" su autorización ambiental integrada.

Pocos días después, Rueda desmintió por primera vez que la Xunta tenga que darle compensación alguna a la pastera lusa por al no poder seguir adelante el proyecto. De este mismo modo, esgrimió que en el caso de que la empresa consiga, a través de otros medios, "una nueva conexión eléctrica diferente a la que se planteaba", el proyecto estaría obligado a "volver a empezar", al tratarse de un nuevo expediente.