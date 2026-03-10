Camino a los Premios Oscar 2026
'Sirat', del gallego Óliver Laxe, suma un premio clave en su camino a los Premios Oscar 2026
El filme opta este domingo a la estatuilla de oro en las categorías de Mejor Película Internacional y Mejor Sonido
Sirat, la película del gallego Óliver Laxe candidata este domingo a dos categorías de los Premios Oscar 2026 —Mejor Película Internacional y Mejor Sonido— encara la recta final del camino hacia los grandes premios del cine mundial.
'Sirat', película del gallego Óliver Laxe, logra un nuevo hito
Una cuenta atrás que afronta con un nuevo hito, y es que, tras hacerse con el Premio del Jurado del Festival de Cannes 2025 y ser la película más galardonada en la última edición de los Premios Goya, Sirat acaba de sumar un nuevo reconocimiento.
Con él, Óliver Laxe y Sirat podrían ganar enteros de cara a la consecución de una de las codiciadas estatuillas de oro de los Oscar. En concreto, la que corresponde a la categoría de Mejor Sonido.
Unos premios que anticipan el Oscar en la categoría de Mejor Sonido
La razón: el filme de Óliver Laxe se ha alzado —gracias al trabajo realizado por Amanda Villavieja, Laia Casanovas y Yasmina Praderas— con el Premio a la Mejor Edición de Sonido de una Película Internacional en los Golden Reel Awards, uno de los galardones más prestigiosos de la industria audiovisual a nivel de sonido que otorga la Motion Pictures Sound Editors (MPSE) y que, en ediciones anteriores, ya anticipó el Mejor Sonido de los Oscar.
La última vez, el pasado año tras conseguirlo Dune: Parte Dos. Eso sí, algunas de las principales competidoras de Sirat por el Oscar a Mejor Sonido, como Frankenstein y Los pecadores, también lograron su premio en la edición de este año de los Golden Reel Awards, por lo que la pelea está servida en esta categoría.
- Anubis Dimitri, el gallego que comparte su vida con cuervos y triunfa en internet: 'Mi motor de vida es ayudar a los animales
- Rebelión en el monte gallego contra la caza del jabalí con las técnicas 'en mano' y 'al salto': 'Puede causar muchos accidentes
- Una spin-off finlandesa situada a 3.000 kilómetros de Santiago monta el nuevo superordenador cuántico para el Cesga: 'Será uno de los más potentes de Europa
- Patricia Iglesias gana protagonismo en el PSOE gallego: de independiente a la dirección del partido en dos años
- Galicia activa alertas por nieve, viento y lluvia: las precipitaciones pueden superar los 40 litros por metro cuadrado
- Juan Carlos I regresará a España la próxima semana: Galicia será su destino tras la desclasificación del 23-F
- Médicos de hospitales gallegos dejarán de hacer peonadas ante la «negativa» de la Xunta a negociar el fin de la huelga
- Dos directoras de 'casting' de renombre buscan talento joven en Galicia para protagonizar una nueva serie