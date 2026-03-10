Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Vivienda en SantiagoCorreos O RestollalElecciones USCCarburantes GaliciaGuerra Oriente Medio
instagram

Camino a los Premios Oscar 2026

'Sirat', del gallego Óliver Laxe, suma un premio clave en su camino a los Premios Oscar 2026

El filme opta este domingo a la estatuilla de oro en las categorías de Mejor Película Internacional y Mejor Sonido

El director gallego Óliver Laxe, durante los rodajes de 'Sirat', película que opta este domingo a dos categorías de los Premios Oscar 2026.

El director gallego Óliver Laxe, durante los rodajes de 'Sirat', película que opta este domingo a dos categorías de los Premios Oscar 2026. / VICTOR BOYKO / POOL

Rodrigo Paz

Rodrigo Paz

Santiago

Sirat, la película del gallego Óliver Laxe candidata este domingo a dos categorías de los Premios Oscar 2026Mejor Película Internacional y Mejor Sonido— encara la recta final del camino hacia los grandes premios del cine mundial.

'Sirat', película del gallego Óliver Laxe, logra un nuevo hito

Una cuenta atrás que afronta con un nuevo hito, y es que, tras hacerse con el Premio del Jurado del Festival de Cannes 2025 y ser la película más galardonada en la última edición de los Premios Goya, Sirat acaba de sumar un nuevo reconocimiento.

Con él, Óliver Laxe y Sirat podrían ganar enteros de cara a la consecución de una de las codiciadas estatuillas de oro de los Oscar. En concreto, la que corresponde a la categoría de Mejor Sonido.

Sirât

Una escena de 'Sirat', película del gallego Óliver Laxe que opta este domingo a dos categorías de los Premios Oscar 2026. / Cedida

Unos premios que anticipan el Oscar en la categoría de Mejor Sonido

La razón: el filme de Óliver Laxe se ha alzado —gracias al trabajo realizado por Amanda Villavieja, Laia Casanovas y Yasmina Praderas— con el Premio a la Mejor Edición de Sonido de una Película Internacional en los Golden Reel Awards, uno de los galardones más prestigiosos de la industria audiovisual a nivel de sonido que otorga la Motion Pictures Sound Editors (MPSE) y que, en ediciones anteriores, ya anticipó el Mejor Sonido de los Oscar.

Noticias relacionadas

La última vez, el pasado año tras conseguirlo Dune: Parte Dos. Eso sí, algunas de las principales competidoras de Sirat por el Oscar a Mejor Sonido, como Frankenstein y Los pecadores, también lograron su premio en la edición de este año de los Golden Reel Awards, por lo que la pelea está servida en esta categoría.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Anubis Dimitri, el gallego que comparte su vida con cuervos y triunfa en internet: 'Mi motor de vida es ayudar a los animales
  2. Rebelión en el monte gallego contra la caza del jabalí con las técnicas 'en mano' y 'al salto': 'Puede causar muchos accidentes
  3. Una spin-off finlandesa situada a 3.000 kilómetros de Santiago monta el nuevo superordenador cuántico para el Cesga: 'Será uno de los más potentes de Europa
  4. Patricia Iglesias gana protagonismo en el PSOE gallego: de independiente a la dirección del partido en dos años
  5. Galicia activa alertas por nieve, viento y lluvia: las precipitaciones pueden superar los 40 litros por metro cuadrado
  6. Juan Carlos I regresará a España la próxima semana: Galicia será su destino tras la desclasificación del 23-F
  7. Médicos de hospitales gallegos dejarán de hacer peonadas ante la «negativa» de la Xunta a negociar el fin de la huelga
  8. Dos directoras de 'casting' de renombre buscan talento joven en Galicia para protagonizar una nueva serie

'Sirat', del gallego Óliver Laxe, suma un premio clave en su camino a los Premios Oscar 2026

'Sirat', del gallego Óliver Laxe, suma un premio clave en su camino a los Premios Oscar 2026

La mejor hamburguesa de España se come en Galicia: "No busca fuegos artificiales, busca sabor en cada bocado"

La mejor hamburguesa de España se come en Galicia: "No busca fuegos artificiales, busca sabor en cada bocado"

El 85% de los cirujanos del hospital de Vigo cesan la actividad voluntaria ante la «negativa» de la Xunta a negociar

El 85% de los cirujanos del hospital de Vigo cesan la actividad voluntaria ante la «negativa» de la Xunta a negociar

La crisis de la vivienda dispara las herencias en vida en Galicia: más de 60 cada día

La crisis de la vivienda dispara las herencias en vida en Galicia: más de 60 cada día

La Xunta convoca 2 millones de euros en ayudas a ayuntamientos para mejorar recursos turísticos

La Xunta convoca 2 millones de euros en ayudas a ayuntamientos para mejorar recursos turísticos

Pescadores y cazadores gallegos podrán usar la licencia interautonómica en diez comunidades a partir de 2026

Pescadores y cazadores gallegos podrán usar la licencia interautonómica en diez comunidades a partir de 2026

El Sindicato Labrego denuncia "insuficiencia" presupuestaria para las ayudas a la incorporación de jóvenes al agro

El Sindicato Labrego denuncia "insuficiencia" presupuestaria para las ayudas a la incorporación de jóvenes al agro

El PPdeG impide la comisión de investigación sobre Altri con reproches de la oposición: "Pedimos que desclasifiquen los papeles secretos"

El PPdeG impide la comisión de investigación sobre Altri con reproches de la oposición: "Pedimos que desclasifiquen los papeles secretos"
Tracking Pixel Contents