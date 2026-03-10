'Sirat', del gallego Óliver Laxe, suma un premio clave en su camino a los Premios Oscar 2026

Sirat, la película del gallego Óliver Laxe candidata este domingo a dos categorías de los Premios Oscar 2026 —Mejor Película Internacional y Mejor Sonido— encara la recta final del camino hacia los grandes premios del cine mundial.

'Sirat', película del gallego Óliver Laxe, logra un nuevo hito

Una cuenta atrás que afronta con un nuevo hito, y es que, tras hacerse con el Premio del Jurado del Festival de Cannes 2025 y ser la película más galardonada en la última edición de los Premios Goya, Sirat acaba de sumar un nuevo reconocimiento.

Con él, Óliver Laxe y Sirat podrían ganar enteros de cara a la consecución de una de las codiciadas estatuillas de oro de los Oscar. En concreto, la que corresponde a la categoría de Mejor Sonido.

Una escena de 'Sirat', película del gallego Óliver Laxe que opta este domingo a dos categorías de los Premios Oscar 2026. / Cedida

Unos premios que anticipan el Oscar en la categoría de Mejor Sonido

La razón: el filme de Óliver Laxe se ha alzado —gracias al trabajo realizado por Amanda Villavieja, Laia Casanovas y Yasmina Praderas— con el Premio a la Mejor Edición de Sonido de una Película Internacional en los Golden Reel Awards, uno de los galardones más prestigiosos de la industria audiovisual a nivel de sonido que otorga la Motion Pictures Sound Editors (MPSE) y que, en ediciones anteriores, ya anticipó el Mejor Sonido de los Oscar.

La última vez, el pasado año tras conseguirlo Dune: Parte Dos. Eso sí, algunas de las principales competidoras de Sirat por el Oscar a Mejor Sonido, como Frankenstein y Los pecadores, también lograron su premio en la edición de este año de los Golden Reel Awards, por lo que la pelea está servida en esta categoría.