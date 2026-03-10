La Xunta convoca 2 millones de euros en ayudas a ayuntamientos para mejorar recursos turísticos
Estas subvenciones están destinadas a ayuntamientos de hasta 10.000 habitantes
Agencias
El Diario Oficial de Galicia publica este martes la orden de ayudas de la Xunta destinada a ayuntamientos de hasta 10.000 habitantes para actuaciones de mejora de las infraestructuras turísticas. En total, contará con una dotación de 2 millones de euros a repartir vía concurrencia no competitiva.
En concreto, estas subvenciones tienen como objetivo la recuperación de la accesibilidad y de la señalización de los recursos turísticos en ayuntamientos de hasta 10.000 habitantes de cara a la consolidación de la oferta turística en las zonas rurales a través de la puesta en valor de su riqueza histórica, cultural, patrimonial y paisajística, recoge la orden.
Así, entre las posibles actuaciones están las de embellecimiento de los accesos a los recursos turísticos del ayuntamiento en cuestión, la recuperación y el tratamiento paisajístico del entorno, su iluminación ornamental, la adecuación de aparcamientos o la recuperación y creación de distintos elementos, y la dotación de miradores paisajísticos o rutas de senderismo.
Podrán ser también objeto de subvención otras actuaciones realizadas en los bienes declarados de interés cultural. Aquí se incluye, por ejemplo, el embellecimiento de vías con materiales sostenibles, el ocultamiento de colectores de residuos, la eliminación de cables aéreos y antenas de comunicaciones o la conservación de recursos previamente beneficiarios de estas ayudas.
La convocatoria recoge también iniciativas de puesta en valor turístico de los recursos, como la rehabilitación o la restauración para su dedicación a usos turísticos distintos del alojamiento de personas o la recuperación de elementos de interés etnográfico o de la arquitectura tradicional.
Por último, se incluyen actuaciones relacionadas con la mejora de la accesibilidad, como la eliminación de barreras arquitectónicas en el acceso; iniciativas destinadas a facilitar el acceso a la información de personas con algún tipo de discapacidad sensorial, o la señalización de los recursos turísticos.
Los proyectos podrán ser subvencionados al 100% del presupuesto previsto, hasta un máximo de 30.000 euros. El año pasado se destinaron a este fin también dos millones, que fueron para un total de 67 proyectos.
- Anubis Dimitri, el gallego que comparte su vida con cuervos y triunfa en internet: 'Mi motor de vida es ayudar a los animales
- Rebelión en el monte gallego contra la caza del jabalí con las técnicas 'en mano' y 'al salto': 'Puede causar muchos accidentes
- Una spin-off finlandesa situada a 3.000 kilómetros de Santiago monta el nuevo superordenador cuántico para el Cesga: 'Será uno de los más potentes de Europa
- Patricia Iglesias gana protagonismo en el PSOE gallego: de independiente a la dirección del partido en dos años
- Galicia activa alertas por nieve, viento y lluvia: las precipitaciones pueden superar los 40 litros por metro cuadrado
- Juan Carlos I regresará a España la próxima semana: Galicia será su destino tras la desclasificación del 23-F
- Médicos de hospitales gallegos dejarán de hacer peonadas ante la «negativa» de la Xunta a negociar el fin de la huelga
- Dos directoras de 'casting' de renombre buscan talento joven en Galicia para protagonizar una nueva serie