Cirujanos y ginecólogos del CHUS se suman a las protestas contra la Xunta y dejan de hacer horas extra

El conflicto entre el sindicato O'Mega y la Consellería de Sanidade sigue en escalada. Si hasta ahora eran los cirujanos de los hospitales públicos de Vigo y Pontevedra los que optaban por abandonar las 'peonadas' —horas extra voluntarias realizadas a partir de las 15.00 horas, fuera de turno—, hoy es el Clínico de Santiago el que también se suma a estas protestas. «Ante la negativa de la Xunta a negociar las condiciones laborales que permitan desconvocar la huelga autonómica», indica O'Mega en un comunicado, «la mayor parte de los facultativos de los servicios de ginecología, cirugía vascular y cirugía pediátrica del Hospital Clínico de Santiago» informaron ayer a la Consellería su decisión.

Según el sindicato O'Mega, todos los cirujanos de Pediatría de Santiago se niegan a realizar más 'peonadas' «mientras prosiguen las huelgas» —la actual de Atención Primaria, de carácter indefinido, «contra la sobrecarga laboral y la gestión sanitaria de la Xunta», y la convocada en todo el Estado, de una semana al mes, contra el Estatuto Marco que propone el Ministerio de Sanidad—. El 90% de la plantilla de Ginecología y Obstetricia y de Cirugía Vascular del Complexo Hospitalario Universitario de Santiago (CHUS), también.

En los escritos remitidos a Sanidade por parte de los médicos del Clínico —a cuyas copias tuvo acceso EL CORREO GALLEGO—, los especialistas renegaban de «ser utilizados como parche para solventar las suspensiones de actos clínicos derivados de estas huelgas». De nuevo, el sindicato insta a la Consellería a reunirse y llegar a un acuerdo que permita su desconvocatoria.

Paralelamente, esa es la intención del departamento autonómico, que continúa solicitando a O'Mega el cese de las protestas. Con todo, el ente sindical señala que, en vista de las renuncias a esas horas extra voluntarias, Sanidade «contactó ayer con algunos de los especialistas de Vigo y Pontevedra», citándolos para una reunión, a su entender «en un intento pueril de dividir al colectivo que difícilmente tendrá éxito».

El seguimiento de la huelga hoy

Por su parte, el Servizo Galego de Saúde (Sergas) ha registrado un 3,89 % de participación en la huelga esta mañana. Por áreas sanitarias, el seguimiento en la de A Coruña e Cee fue de un 3,51 %; en la de Ferrol, 1,56 %; en la de Santiago de Compostela e Barbanza, 4,59 %; en la de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos, 1,81 %; en la de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras, 0,60 %; en la de Pontevedra e O Salnés, 6,31 %; y en la de Vigo, 6,60 %.

Además, como consecuencia de siete jornadas de parón consecutivas, en Galicia ya se han suspendido un total de 34.942 consultas médicas.