Detienen en Portugal a un fugitivo de una prisión de Lugo que no volvió de un permiso ordinario
El arresto del prófugo se llevó a cabo en enero en territorio portugués y posteriormente fue entregado a las autoridades españolas en Badajoz para su reingreso en la cárcel lucense
Una operación impulsada por agentes de la Policía Nacional, adscritos al Grupo Operativo de Prevención de la Delincuencia (GOPD) de la Brigada Local de Seguridad Ciudadana de la Comisaría de Vigo-Redondela, terminó con la detención en Portugal de un prófugo de un centro penitenciario de Lugo.
Los agentes, según señalaron fuentes de la Policía Nacional en un comunicado, reunieron información que señalaba que este varón, tras no reingresar al finalizar un permiso ordinario de la prisión donde estaba recluso, se desplazaba de manera itinerante a la ciudad olívica. Tras varias pesquisas, determinaron que el fugitivo residía en la ciudad portuguesa de Oporto, con el propósito de eludir el control de las autoridades españolas.
Además de su situación de fuga, al individuo le constaban tres órdenes de búsqueda y detención emitidas por distintos juzgados de la provincia de Málaga, todas ellas en vigor. Así las cosas, los agentes de la Policía Nacional solicitaron la emisión de una Orden Europea de Detención y Entrega, gracias a la que el fugitivo fue detenido el pasado mes de enero en territorio portugués por la Brigada de Prevención Criminal de la División de Investigación Criminal de la Polícia de Segurança Pública (PSP) de Portugal.
Posteriormente, las autoridades portuguesas entregaron al detenido a agentes de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Badajoz. Tras pasar a disposición judicial, el arrestado fue reingresado el día 4 de febrero en la prisión de Lugo, a la cual no había regresado tras un permiso ordinario.
- Anubis Dimitri, el gallego que comparte su vida con cuervos y triunfa en internet: 'Mi motor de vida es ayudar a los animales
- Rebelión en el monte gallego contra la caza del jabalí con las técnicas 'en mano' y 'al salto': 'Puede causar muchos accidentes
- Una spin-off finlandesa situada a 3.000 kilómetros de Santiago monta el nuevo superordenador cuántico para el Cesga: 'Será uno de los más potentes de Europa
- Galicia activa alertas por nieve, viento y lluvia: las precipitaciones pueden superar los 40 litros por metro cuadrado
- Médicos de hospitales gallegos dejarán de hacer peonadas ante la «negativa» de la Xunta a negociar el fin de la huelga
- Galicia registra el invierno más húmedo de los últimos 25 años
- «Tarde o temprano, la ola de Vox llegará a Galicia»
- Pescadores y cazadores gallegos podrán usar la licencia interautonómica en diez comunidades a partir de 2026