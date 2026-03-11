Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Detienen en Portugal a un fugitivo de una prisión de Lugo que no volvió de un permiso ordinario

El arresto del prófugo se llevó a cabo en enero en territorio portugués y posteriormente fue entregado a las autoridades españolas en Badajoz para su reingreso en la cárcel lucense

Imagen del operativo conjunto entre España y Portugal para buscar al fugitivo

Imagen del operativo conjunto entre España y Portugal para buscar al fugitivo / Cedida

El Correo Gallego

Santiago

Una operación impulsada por agentes de la Policía Nacional, adscritos al Grupo Operativo de Prevención de la Delincuencia (GOPD) de la Brigada Local de Seguridad Ciudadana de la Comisaría de Vigo-Redondela, terminó con la detención en Portugal de un prófugo de un centro penitenciario de Lugo.

Los agentes, según señalaron fuentes de la Policía Nacional en un comunicado, reunieron información que señalaba que este varón, tras no reingresar al finalizar un permiso ordinario de la prisión donde estaba recluso, se desplazaba de manera itinerante a la ciudad olívica. Tras varias pesquisas, determinaron que el fugitivo residía en la ciudad portuguesa de Oporto, con el propósito de eludir el control de las autoridades españolas.

Además de su situación de fuga, al individuo le constaban tres órdenes de búsqueda y detención emitidas por distintos juzgados de la provincia de Málaga, todas ellas en vigor. Así las cosas, los agentes de la Policía Nacional solicitaron la emisión de una Orden Europea de Detención y Entrega, gracias a la que el fugitivo fue detenido el pasado mes de enero en territorio portugués por la Brigada de Prevención Criminal de la División de Investigación Criminal de la Polícia de Segurança Pública (PSP) de Portugal.

Posteriormente, las autoridades portuguesas entregaron al detenido a agentes de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Badajoz. Tras pasar a disposición judicial, el arrestado fue reingresado el día 4 de febrero en la prisión de Lugo, a la cual no había regresado tras un permiso ordinario.

