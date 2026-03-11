Galicia regresa a Netflix: primeras escenas de Luis Zahera en 'Clanes' junto al compostelano Tamar Novas

«No puedo pasarme la vida escondiéndome. No podemos seguir así». Con estas palabras de Clara Lago (Ocho apellidos vascos, El vecino) en el papel de Ana —personaje inspirado en el caso de Tania Varela, una abogada que se involucró en el narcotráfico a través de una relación amorosa—, Netflix presenta el tráiler de la esperada segunda temporada de Clanes, el fenómeno global de la plataforma roja rodado en Galicia y protagonizado por el compostelano Tamar Novas (Rondallas, El desorden que dejas).

Un adelanto que ya deja importantes detalles de lo que nos espera a partir del próximo 3 de abril con el estreno de seis nuevos capítulos de una historia que promete tensiones intensas, alianzas inesperadas y un escenario emocional mucho más complejo que el visto en la primera entrega.

Una serie de la productora coruñesa Vaca Films que, tras llegar a convertirse en la ficción de habla no inglesa más vista de Netflix en 28 países y una de las diez más seguidas en 82 estados, vuelve con caras conocidas como las de los gallegos Xosé Antonio Touriñán (Cuñados), Melania Cruz (Melancolía), Miguel de Lira (Cuñados), María Pujalte (Los misterios de Laura), Chechu Salgado (Las leyes de la frontera) y el compostelano Diego Anido (La infiltrada), entre otras.

Desembarco de Luis Zahera en la segunda temporada de 'Clanes'

También estarán presentes nuevos rostros como el del compostelano Luis Zahera, que se une a la nueva tanda de episodios de Clanes —los cuales están escritos por Jorge Guerricaechevarría y dirigidos por Marc Vigil y Javier Rodríguez— en el papel de Paco El Curilla, un personaje turbio que llega para cambiar el juego.

«Los Padín son como este cartón, no cantan bingo. ¿Por qué jugar con un solo cartón cuando se puede jugar con dos?, asegura en un momento del tráiler de una segunda temporada en la que podremos ver que tres años después de los acontecimientos sucedidos en la primera entrega muchas cosas han cambiado.

El compostelano Tamar Novas y Clara Lago, en una escena de ‘Clanes’. / Netflix

Tres años después de los acontecimientos de la primera temporada de 'Clanes'

Ana (Clara Lago) y Daniel (Tamar Novas) se verán nuevamente involucrados en el mundo del narcotráfico. Sin embargo, en esta ocasión, los dos se encontrarán en bandos opuestos.

Mientras Daniel acepta salir al mar por última vez para ayudar a su padre, Ana deberá volver a Cambados para limpiar su nombre, aunque para ello tendrá que trabajar con el clan enemigo de los Padín a pesar de que es consciente de que esta realidad puede suponer el final de la familia de Daniel y, probablemente, su relación con él.

Quien sabe si esto será lo que sucede finalmente, para comprobarlo tocará esperar hasta el próximo 3 de abril.