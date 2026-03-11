Pontón llama a Rueda "mal perdedor" por el proyecto de Altri y este le reprocha su "nacionalismo kamikaze"

El conflicto en Oriente Próximo fue este miércoles uno de los puntos calientes de la sesión de control en el Parlamento gallego. El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, compartió el "no a la guerra" que le venía reclamando la oposición desde el inicio de la guerra, pero no respaldó - tampoco lo hizo el BNG- la iniciativa socialista para acordar una declaración institucional para trasladar una posición unánime desde Galicia sobre el contexto internacional. "Aquí decimos no a la guerra, sin ninguna duda, pero también decimos sí a los compromisos internacionales y no a las conveniencias personales, como siempre, del presidente del Gobierno", advirtió el mandatario autonómico.

Estas declaraciones coincidieron en el mismo día en que el que se conmemoraron, con un minuto de silencio, las víctimas del atentado del 11 de marzo de 2004 en su 22 aniversario y con el Día Europeo de las Víctimas del Terrorismo, un acto solicitado por el portavoz parlamentario del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro. "Toca elegir, señor presidente, toca elegir entre guerra o paz, toca elegir sí a la soberanía nacional, sí al derecho internacional, sí a las normas que entre todos nos hemos dado para regular el orden internacional o bien optar por la ley de la selva que proponen Trump y sus adláteres", le espetó el socialista.

En su intervención, Besteiro avisó de que "permitir que las relaciones internacionales vuelvan a regirse por la imposición de la fuerza supondría un retroceso histórico para la democracia", al tiempo que abogó por la "defensa por la paz". Todo esto en una sesión en la que las bancadas socialista y nacionalista sostuvieron carteles en contra de la guerra en Oriente Próximo, algo que ya en la jornada anterior habían hecho los diputados del BNG en el Hemiciclo.

En su réplica, Rueda insistió en que el recuerdo a las víctimas debe ser extensible a todas, también a las de la banda terrorista ETA, que "mató a muchos gallegos". Asimismo, sostuvo que a Besteiro "se le acumulan los recados de Ferraz", al tiempo que expuso que Pedro Sánchez "tiene que dirigir toda la política de España, incluida la política exterior, a su absoluta conveniencia": "A eso sí que decimos no".

Altri, una vez más, a debate

Por otro lado, la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, y Rueda se enzarzaron en un intercambio de reproches por el proyecto de macrocelulosa que la empresa lusa Altri quería implantar en Palas de Rei y cuyo archivo la Xunta anunció hace apenas unas semanas por falta de conexión eléctrica. Pontón calificó, así, al mandatario autonómico de "mal perdedor" porque cree que "pretende vengarse" de su derrota sobre el proyecto de Altri vetando ahora la propuesta nacionalista para el adjunto a la Valedoría do Pobo, Fernando de Abel Vilela, cuyo perfil los populares no consideran "imparcial", al ser miembro de Adega, una de las asociaciones contrarias a la iniciativa lusa.

Rueda defendió que "esto no va de una empresa", sino de que el BNG practica un "nacionalismo kamikaze". "Déjese de rollos y de victimismos y de envolverse en la bandera de defensora del medio ambiente. Ustedes lo único que reciclan son las pancartas de una manifestación para otra", declaró el mandatario autonómico.

Asimismo, reprochó que la líder del BNG pregunte por los proyectos industriales que tiene previsto la Xunta "para lo de siempre, empezar a presionar y manejar sus plataformas politizadas para intentar que no se instalen" por el "negacionismo industrial" de su partido, que es "el del no" por sistema.

En su turno para contestar, Pontón alegó que claro que el BNG es "el del no a Altri". Así, cuestionó cuál es la política industrial de la Xunta que incumple "tres de cada dos promesas" en esta materia, poniendo como ejemplo el caso del proyecto de instalar una planta de hidrógeno con energía renovable en Meirama o una fábrica de neumáticos en As Pontes.