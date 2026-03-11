Rueda se compromete a que todas la ayudas para vivienda de la Xunta estén convocadas este mes
Besteiro insta al presidente de la Xunta a intervenir en el mercado de inmuebles vacíos para crear un banco de viviendas de alquiler
El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, aseguró este miércoles que el Gobierno gallego tendrá convocadas al final este mes todas las ayudas para vivienda de este año financiadas con fondos de la comunidad, lo que cree que constata que "cumple" en esta materia. Así lo señaló en respuesta a una pregunta del secretario general del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, sobre el problema de la vivienda, en la sesión de control al Gobierno del pleno del Parlamento, Rueda contrastó este "esfuerzo" de la Xunta con la "propaganda" del Ejecutivo central.
Besteiro alertó de que la situación está "peor que nunca" y hay "una generación entera" sin poder acceder a la vivienda en Galicia, que cuenta con un total de 31.000 inscritos en el Registro de demandantes de pisos públicos, por lo que instó a Rueda a intervenir en el mercado de inmuebles vacíos para crear con ellos un banco de viviendas para alquilar. El líder socialista recordó que la Xunta tiene la "competencia exclusiva" en vivienda que no ha asumido porque en los últimos 17 años de Gobiernos del PPdeG "no hicieron nada", y es "su inacción y falta de responsabilidad" la que ha causado la situación actual.
Para Rueda esta referencia a las competencias autonómicas exclusivas es un reconocimiento de que todo lo prometido por Gobierno central a este respecto no es más que "propaganda", desde Casa 47 al propio Ministerio de Vivienda, donde "qué bien" estaría Besteiro "trabajando poco". Rueda pidió, así, a los gallegos que "depositen todas sus esperanzas en la Xunta" porque todo lo que promete el Gobierno "no es nada, solo son anuncios que no se van a cumplir".
El presidente gallego insistió, además, en que el problema de la vivienda es "general de toda España" y también tendría que actuar el Gobierno central, al que solo ve "hablar y no hacer nada", mientras que la Xunta "está cumpliendo", afirmó, con su compromiso de duplicar el parque de vivienda pública en esta legislatura.
