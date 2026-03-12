Varios heridos y destrozos en el Twenty de Vigo en una pelea entre ultras del Celta y el Lyon

La histórica jornada europea de fútbol de hoy en Vigo comienza manchada. Una trifulca entre ultras del Celta y el Lyon en el centro de la ciudad durante la pasada noche se ha saldado con varios heridos (al menos tres, dos de ellos hospitalizados, según fuentes policiales) e importantes destrozos en una multitudinaria pelea a las puertas del conocido local de Areal 20th Century Rock, donde estaban tomando algo una treintena de aficionados franceses.

Según ha podido saber este periódico por fuentes policiales, todo ocurrió sobre las 23.30 horas, cuando unos 50 ultras locales llegaron a la zona con la cara tapada con pasamontañas y portando palos y tubos. En ese momento, los porteros y varios aficionados del Lyon que estaban fueran habrían sido abordados, aunque lograron entrar rápidamente en el interior del local y cerrar las puertas.

Destrozos provocados en la entrada del Twenty Centuy Rock durante la pelea de ultras. / Alberto Blanco

El grupo de ultras local comenzó entonces a golpear contra las puertas del local, fracturando los cristales, mientras que desde el interior también los franceses habrían respondido lanzando taburetes y otros objetos.

Tras varios minutos de confrontación, los ultras del Celta huyeron de la zona dejando atrás muchos de los palos de madera y tubos de plástico que portaban y con los que golpearon las puertas del local de Areal.

La trifulca obligó a movilizar a varias patrullas de la Policía Nacional y de la Policía Local. También tuvirron que acudir varias ambulancias.La pelea se habría saldado con al menos tres personas heridas.

Tuvieron que acudir multid de coches patrulla de la Policía Nacional y Local. / Cedida

