Manuel Carrera, nuevo director comercial de Prensa Ibérica en Galicia, y Pedro Costa, gerente general.

Prensa Ibérica potencia su estructura en Galicia con el nombramiento de Manuel Carrera como nuevo director comercial regional y de Pedro Costa como gerente general. Las designaciones se enmarcan en la nueva estrategia de la compañía para reforzar el liderazgo comercial de sus medios en la comunidad, FARO DE VIGO, LA OPINIÓN A CORUÑA y EL CORREO GALLEGO, con el desarrollo de nuevas áreas de negocio.

Con una amplia trayectoria en medios, Manuel Carrera se incorpora a Prensa Ibérica tras desempeñar durante más de dos décadas la dirección comercial en Galicia de Unidad Editorial (1999-2022) y posteriormente ejercer durante dos años como director comercial de la zona norte en El Confidencial. Carrera asumirá la gestión comercial del grupo en la comunidad, reportando directamente al director general de Prensa Ibérica en Galicia, Juan Carlos Da Silva y al director general comercial del grupo, Felipe de Lucas, con el objetivo de impulsar el crecimiento de la compañía en la región.

En un entorno de constante transformación, su gestión se enfocará en el desarrollo de nuevas oportunidades comerciales, la optimización de ingresos, la diversificación de formatos publicitarios y la consolidación de relaciones estratégicas con clientes y empresas, reforzando así el impulso y la innovación en la compañía. “Estoy agradecidísimo a Prensa Ibérica por la oportunidad de trabajar en este gran grupo líder de comunicación con el propósito de ampliar nuestro liderazgo e impulsar nuevas oportunidades comerciales en un entorno de profunda transformación del mercado publicitario”, afirma Carrera.

La estructura de Prensa Ibérica en Galicia se refuerza a su vez con el nombramiento de Pedro Costa como gerente general en la comunidad para potenciar los nuevos proyectos de la compañía y reforzar su coordinación y desarrollo.

Con una amplia y brillante trayectoria profesional en el grupo, Pedro Costa, hasta ahora director comercial de la compañía en la región, desempeñaba también el cargo de gerente de FARO DE VIGO, PRODUCCIONES CELTA Y CELTA DE ARTES GRÁFICAS, al que suma ahora las nuevas responsabilidades de las gerencias de LA OPINIÓN DE A CORUÑA y EL CORREO GALLEGO, tras la salida de la organización de Jaime Abella, gerente de estos dos últimos, a quien la compañía agradece su brillante desempeño a lo largo de su dilatada trayectoria.

Con los nuevos cambios, la dirección del grupo en Galicia queda compuesta por Juan Carlos Da Silva como director general y Manuel Carrera y Pedro Costa, que le reportan en el ámbito comercial/ingresos publicitarios de la actividad editorial y como gerente de todas las compañías respectivamente.

Prensa ibérica, grupo líder de información en España, suma en el conjunto del país 27 cabeceras (información general, deportiva y semanarios) y cerca de 70 Crónicas locales, además de revistas como Woman, Viajar, Cuore o Stilo. Con 2,1 millones de lectores en prensa y revistas y casi 200.000 ejemplares, Prensa Ibérica es líder en audiencia y difusión en sus principales ámbitos de emisión. En Digital, sus publicaciones superan los 24 millones de Usuarios únicos y 501 millones de páginas vistas al mes.