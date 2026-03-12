Muere Antón Louro, figura clave del PSdeG en la llegada de Touriño al poder

El socialista Antón Louro, figura clave del PSdeG en la llegada de Emilio Pérez Touriño al poder, falleció este jueves a los 73 años de edad. Miembro del PSdeG desde 1978, fue secretario de Organización de los socialistas gallegos, puesto desde el que impulsó un trabajo clave para conducir al partido a la presidencia de la Xunta de Galicia en el año 2005.

"Antón sentou as bases do mellor PSdeG que houbo ata o de agora: socialdemocracia e galeguismo", señala un compañero de partido, que destaca el papel de Louro como "arquitecto" del socialismo gallego.

Él fue precisamente el ideólogo de la Festa dos Socialistas de Galicia que nació en Culleredo en 2001 y que posteriormente se trasladó a la Carballeira de Caldas de Reis y a Vilagarcía en la etapa en la que Pérez Touriño lideró el partido.

Nacido en Lira (Carnota) el 15 de marzo de 1952, Louro Goyanes era licenciado en Químicas por la Universidade de Santiago. Fue diputado en el Parlamento gallego entre 1997 y 2004, año en el que renunció para encabezar la candidatura del PSOE al Congreso de los Diputados por la provincia de Pontevedra. Ejerció como coordinador de los diputados y senadores gallegos, hasta que en 2009 fue nombrado delegado del Gobierno en Galicia. Dos años después abandonó el cargo para presentarse como candidato a la alcaldía de Pontevedra en las municipales de mayo de 2011, tras las que el PSdeG gobernó en coalición con el BNG de Miguel Anxo Fernández Lores. Louro fue primer teniente de alcalde y concejal de Urbanismo hasta el final del mandato, en 2015, cuando abandonó la primera línea política.

