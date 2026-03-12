El precio de la vivienda nueva en Galicia sube un 10,1% y la hipoteca ya engulle el 39% de los ingresos

No entran nuevas ofertas y las que hay, llevan meses con el cartel de Se Vende. Con un stock en mínimos históricos, la práctica totalidad de las viviendas en busca de nuevo propietario son de segunda mano. Apenas hay inmuebles a estrenar. Este déficit residencial hace que los precios no se contengan y sigan una tendencia al alza, que en el caso de la obra nueva se cerró el año pasado en Galicia con un repunte del 10,1% -casi a la par que el incremento medio en el mapa residencial del país, un 10,4%- y sitúa ya el coste en el umbral de riesgo que desaconsejan las entidades financieras: la hipoteca engulle ya el 39% de los ingresos de un hogar en la comunidad, según el informe Vivienda de obra nueva 2026 de la sociedad de tasación Tinsa by Accumiun.

Este balance coloca a Galicia como la octava comunidad donde más aumentan los precios de los pisos y casas a estrenar, con Cantabria a la cabeza (17,2%), seguida Asturias (14,9%), Baleares (12,8%) y Comunidad Valenciana (12%). En el extremo opuestos, están Extremadura, la única que protagonizó un descenso (-2,9%), junto con Castilla y León y Cataluña, donde el incremento fue del 3,6%.

En el ranking provincial, Pontevedra y Ourense se cuelan en los primeros puestos del mapa nacional de encarecimiento de los precios en la obra nueva, con un 15,6% y 15,3%, respectivamente. Este dato las coloca en el sexto y séptimo puesto de la tabla inmobiliaria del país. Por debajo de estos incrementos están los registrados por el mercado de vivienda a estrenar en Lugo, con un repunte del 9,4% el año paso y A Coruña, de apenas el 3%.

En cuanto a las ciudades, el alza en Pontevedra casi triplica la media gallega, con un incremento de las tarifas en este tipo de vivienda de casi el 20%. En A Coruña, la urbe gallega con los precios más altos, los precios tampoco logran contenerse y el año pasado aumentaron un 12,5% y en Vigo, un 11%, según el informe de la sociedad de tasación presentado este jueves.

Desde Tinsa, advierten de que la construcción de vivienda nueva en España consolidó el año pasado su enfoque hacia un perfil de comprador de alto poder adquisitivo y no a paliar la escasez acumulada de vivienda habitual. Hace semanas, los promotores inmobiliarios en Galicai reclamaban que las administraciones no se volviesen “locas” y pusiesen en el mercado vivienda de menor coste, ya que, según denuncian, el suelo y los impuestos representan más del 50% del valor final. “Hoy no se construyen 600 en el mercado de la vivienda: se quieren Mercedes, y eso impide bajar los precios», cuestionaba en declaraciones a este periódico Juan José Yáñez, gerente de la Asociación de Promotores Inmobiliarios de A Coruña (Aproinco) y secretario general de la Federación de Promotores de Galicia (Feproga).

Limitado el ritmo de construcción, entre otros motivos por la escasez de mano de obra, la construcción de obra nueva se mantiene en niveles mínimos de la seria histórica, mientras que la demanda sigue creciendo, impulsada por el aumento de la población que España registra desde 2021, por la vía de la inmigración, detalla la sociedad de tasación.

El grueso de la demanda se concentra así en el mercado de segunda mano, cuyo intenso crecimiento de precios -al igual que los de obra nueva- ha vuelto a ensanchar la brecha con el salario medio.

El informe de Tinsa alude a un nuevo "agravamiento" de las dificultades de acceso en las ciudades y los focos turísticos y a una subida de precios media en el último año por encima del 10 % y de más del 20 % en Tenerife, ubicaciones del arco mediterráneo, la costa norte y el área metropolitana de Madrid y Barcelona.

"Ante las necesidades de espacio y el fuerte déficit de vivienda de obra nueva, la demanda se trasvasa de un segmento a otro, fomentando la absorción de vivienda de segunda mano y haciéndola, a su vez, más escasa, lo que explica el crecimiento más pronunciado de su precio en el último año, sin descartar que también puedan existir algunas dinámicas especulativas minoritarias ante las expectativas de revalorización existentes en el mercado desde 2024, cuando el BCE comenzó a reducir los tipos de interés de referencia”, comenta Cristina Arias, directora del Servicio de Estudios de Tinsa by Accumin.