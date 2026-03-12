Las protestas hospitalarias se extienden por Galicia: A Coruña, Ferrol, Burela y O Salnés se suman a los paros de 'peonadas' ante el «inmovilismo» de la Xunta

Aquel que acuda hoy por la tarde a algún hospital a partir de las 15.00 horas no se cruzará con apenas ningún facultativo. Ni médicos consultando después de comer a los pacientes a los que no dio tiempo a ver antes, ni muchos cirujanos ayudando y operando el turno vespertino. Habrá dolientes que seguirán sentados en la sala de espera a esa hora porque su cita con el especialista, que seguramente estaba programada para antes, pero su médico no se va a quedar más tiempo fuera de su jornada. Quizá, en otro momento, tendrá esa consulta.

Son los efectos de las protestas hospitalarias que ya están dejando huella en cada vez más hospitales de toda Galicia. Al cese de las 'peonadas' que iniciaron los especialistas de Vigo y Pontevedra, al que ayer se sumaron los de Santiago, hoy se unen los de A Coruña, Ferrol, Burela y O Salnés, una decisión que avanza a pasos agigantados y se extiende como una mancha de aceite por toda la geografía gallega «ante el inmovilismo de la Consellería de Sanidade, que sigue también obcecada en no sentarse a negociar», informa el sindicato O'Mega en un comunicado.

Tal y como explica O'Mega, en el Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña (CHUAC) dejarán las peonadas los servicios de Anestesia, Cirugía Pediátrica y Ginecología, estas dos últimas especialidades al igual que en el CHUS. En Ferrol, no solo los anestesistas y los cirujanos generales, sino también los urólogos, los trauamtólogos y los operadores del aparato digestivo. En el Hospital de A Mariña, en Burela (Lugo), además de estos, tampoco realizarán horas extra voluntarias los oftalmólgos. Y en el centro hospitalario de O Salnés, en Vilagarcía de Arousa, cirujanos y anestesistas comunicaron también al Sergas su intención de renunciar a las 'peonadas'.

Además, en el hospital de Santiago se unen más servicios a esta protesta: Anestesia, Cirugía Plástica y Neurocirugía. En Pontevedra, Otorrinolaringología; y en Vigo, dejan de hacer 'peonadas', también, neurocirujanos y traumatólogos. El descontento de O'Mega es mayúsculo porque «en un claro intento de romper la unidad del colectivo médico, la Consellería de Sanidade está citando por separado a cada uno de estos colectivos de cada hospital para tratar de convencerles de que depongan su postura», denuncia.

«Algo que los especialistas no están dispuestos a consentir»

Más allá de la reivindicación al Ministerio de Sanidad de un estatuto propio, O'Mega demanda a la Xunta «que abra una vía de negociación que permita dignificar sus condiciones laborales, ya que Galicia tiene las competencias exclusivas en materia de sanidad». El cese de esas horas extra realizadas tradicionalmente a partir de las 15.00 horas apela «una vez más» al Ejecutivo gallego y, sin miramientos, «a la Consellería de Sanidade y al propio presidente de la Xunta», explica la organización sindical, aunque reitera que nunca pretendió «elegir a sus interlocutores», como aseveró hace unos días Alfonso Rueda.

«Hasta ahora las 'peonadas' venían siendo utilizadas como complemento de la actividad asistencial ordinaria para reducir las listas de espera, pero en la actualidad —tal como recientemente manifestó el conselleiro de Sanidade— se utilizan para realizar las consultas e intervenciones que son canceladas debido a las huelgas de médicos, algo que los especialistas no están dispuestos a consentir».

El seguimiento de la huelga hoy

El Servizo Galego de Saúde (Sergas) notifica la suspensión de 38.696 consultas en Galicia a causa de los parones en Atención Primaria en lo que va de mes, entre el día 2 de marzo y el 11.

Por otro lado, la participación en el parón en Atención Primaria —convocado por O'Mega y por la CIG— creció este jueves, según los datos recogidos por el Sergas . Así, el seguimiento fue de un 5,98 % en todos los centros sanitarios gallegos en el turno de mañana. Por áreas sanitarias, en la de A Coruña e Cee fue de un 9,08 %; en la de Ferrol, 6,27 %; en la de Santiago de Compostela e Barbanza, 6,41 %; en la de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos, 1,98 %; en la de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras, 2,33 %; en la de Pontevedra e O Salnés, 5,79 %; y en la de Vigo, 8,60 %.