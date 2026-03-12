¿Cómo será la primavera en Galicia?

Dice el archiconocido refrán que después de la tormenta, llega la calma. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) parece darle la razón, porque después del invierno más lluvioso de los últimos 25 años en Galicia (aunque cálido), la comunidad se prepara para una primavera con temperaturas «superiores a los valores normales».

Así lo ha detallado este jueves el delegado de Aemet en Galicia, Francisco Infante, quien ha avanzado que hay una «gran probabilidad» de que las temperaturas empiecen a subir a partir del día 20 y se mantenga altas, por lo menos, durante los tres próximos meses. Sin embargo, no conviene guardar el paraguas todavía, dado que sobre las precipitaciones aún «no se puede dar un pronóstico fiable».

El invierno más lluvioso desde 2001

Como ya avanzaba Meteogalicia hace unos días, la Aemet ratifica que febrero «resultó muy cálido» y que la temperaura media del invierno fue de «7,7 grados, 0,6 grados por encima del valor normal». A pesar de que «las temperaturas máximas han sido bajas», las mínimas fueron altas, según detalla Infante. La elevada nubosidad, las continuas borrascas y las constantes precipitaciones que presentaron estos tres meses pasados pudo confundir a los gallegos, porque realmente «no hubo olas de frío».

Lo que sí es seguro es que en Galicia «llovió un 62 % más de lo normal», coronándolo como el invierno más lluvioso de la serie histórica. De hecho, desde 2018, que fue cuando se empezó a poner nombre a las borrascas, esta es «la primera vez que se podría acabar la lista», que ya va por la R —'Regina' fue la última—.

Con todo, este último viernes del invierno —según el calendario, porque la primavera meteorológica ya comenzó el 1 de marzo— llega «un frente no muy activo, con precipitaciones y descenso de temperaturas», ha avanzado Infante, que ha apuntado que todavía «no hay previsiones fiables» para el puente del 19 de marzo y Semana Santa. Lo que «con gran probabilidad» puede esperar Galicia para esta primavera es que sea más calurosa de lo habitual, «con valores superiores a los normales».