Universidades gallegas en el «top» de la investigación en España: su producción científica es de excelencia

Las universidades españolas son el «primer agente» en la generación de conocimiento en el país, según el informe de la Fundación CYD 2025 cuando analiza la situación de la investigación y el desarrollo (I+D) en España. Lo mismo sucede con los campus públicos gallegos, que durante 2024 reafirmaron su papel central en la inversión en I+D realizada en la comunidad y concentraron el 40 por ciento de las plantillas científicas.

Pero la aportación de los campus no se limita a su propio ámbito, sino que trasciende, un fenómeno del que el análisis de la Fundación CYD da cuenta al destacar su rol más allá de la «mera producción científica». Al respecto, sostiene que son espacios donde «confluyen» investigación básica y aplicada, donde se «articulan» alianzas con empresas, centros tecnológicos y Administraciones y donde «se gestan» soluciones innovadoras a desafíos sociales, económicos y medioambientales.

En ese contexto, las universidades de Santiago (USC) y de Vigo (UVigo) aparecen destacadas por sus publicaciones en colaboración con institucionesde los ámbitos universitario, sanitario, gubernamental o empresarial, entre otros, y contribuyen al mapa de «especialización regional» que menciona la institución.

Colaboración con el sector gubernamental y con el sector sanitario

En Galicia sobresalen las colaboraciones con el sector Gobierno y con el sanitario. Respecto al primero de los apartados, el informe CYD indica que la USC domina con 4.935 documentos (el 42,41% de su producción), lo que «refleja su condición de universidad histórica, su experiencia consolidada en temas relacionados con salud pública o gestión y políticas públicas».

Además, apunta que Santiago «se consolida como un referente académico en la Eurorregión Galicia-Norte de Portugal». En lo tocante a la colaboración de Vigo con el sector Gobierno, el estudio subraya que contribuye con 2.362 documentos (27,80%) y que «se ha especializado en sectores como el agroindustrial o agroalimentario».

En el ámbito sanitario, el análisis indica que la USC se posiciona como «parte fundamental del hub biomédico del noroeste peninsular gracias a su histórica facultad de Medicina» y a su «relación» con el Complexo Hospitalario Universitario de Santiago, mientras que, en el caso de Vigo, menciona el desarrollo de «líneas innovadoras» de biotecnologías aplicadas a las ciencias de la salud.

Una producción científica de excelencia

Las universidades de Galicia concentran el 6,36% de la producción científica española en revistas de difusión internacional, con un 15,75% de producción de excelencia, el quinto porcentaje más elevado del Estado.

En el indicador de excelencia con liderazgo, que mide las investigaciones situadas en el percentil 10 de mayor impacto mundial lideradas por los campus, la UVigo aparece como tercera del Estado.

El informe ahonda en el alcance de las publicaciones en ámbitos temáticos concretos. Así, la USC y la UVigo figuran en el podio de las universidades que más han incrementado su producción en Ciencias Ambientales desde 2021. En el ámbito de la contaminación, sobresale la USC en el tercer puesto del país por su presencia en publicaciones de prestigio.