Galicia encara un nuevo temporal: lluvia, viento, nieve y avisos en la costa de A Coruña y Pontevedra

A la espera de que la próxima semana entre la primavera, el tiempo en Galicia encara este viernes una jornada típica de temporal. Una situación que viene generada por la entrada a primera hora de un nuevo frente frío procedente del Atlántico, que mantiene activo el aviso naranja por mala mar en la costa de A Coruña y el amarillo en la de Pontevedra, y que irá dejando precipitaciones en forma de lluvia toda la comunidad que podrán llegar a ser de nieve a partir de los 1.000 metros hacia el final del día.

Tal y como apunta el pronóstico de MeteoGalicia, la llegada de este frente dejará "chuvascos e baixada de temperaturas", por lo que este viernes tendremos que volver a tirar del paraguas y del abrigo. Las temperaturas mínimas apenas han sufrido cambios, bajando hasta los 6 grados en Lugo o hasta los 10 grados en Santiago, Ourense o Ferrol, mientras que las máximas, sí que notarán un moderado descenso. En la capital gallega apenas llegarán a los 14 grados en las horas centrales del día. El viento también se hará notar durante la jornada. Según el servicio gallego de meteorología, soplarán moderados en general, con intervalos fuertes en el litoral.

Mañana tiende a mejorar

Mañana sábado, el tiempo en Galicia tenderá a mejorar. La previsión es que nuestra comunidad quede en una zona intermedia entra las altas y las bajas presiones, lo que hará que el día transcurra con alternancia de nubes y claros.

Imagen de la playa de Razo, en A Coruña / E.P.

Pese a ello, la jornada seguirá siendo fría y con chubascos más probables durante la mañana, tendiendo a quedar despejado por la tarde. En cuanto a las temperaturas, las míninas descenderán hasta los 3 grados en Lugo y hasta los 5 en ciudades como Santiago y Ourense, mientras que las máximas llegarán a los 14 grados en Vigo o tan solo a los 10 grados en Lugo o Santiago.

La cota de nieve asciende a lo largo del día y los avisos naranja y amarillo por mala mar en el litoral, se mantienen activos para este sábado en las provincias de Lugo, A Coruña y Pontevedra.