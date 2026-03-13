Encierra a los clientes en el interior de su local para evitar que la Policía Local lo desaloje de madrugada

La Policía Local de Lugo ha desalojado de madrugada un establecimiento hostelero situado en la Rúa Nova que mantenía clientes en su interior fuera del horario permitido y con la verja exterior completamente bajada y cerrada con candado. La intervención se produjo a las 6.50 horas tras varias quejas recibidas en la sala del 092.

Al llegar al lugar, los agentes comprobaron que en el interior del local continuaba una celebración iniciada durante la noche. Desde el exterior contactaron con la persona que dijo ser el encargado del establecimiento, quien se negó a identificarse y a permitir el acceso de la Policía al interior.

Ante esta situación, se estableció un dispositivo de vigilancia con el apoyo de otras patrullas hasta que fue necesario abrir el candado de la verja para permitir la salida de los clientes. En ese momento, los agentes pudieron identificar al responsable del local, que fue denunciado por una presunta infracción a la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana por negarse a identificarse.

Además, la Policía levantó acta por varias infracciones a la Ley de Espectáculos Públicos de Galicia, entre ellas impedir el acceso a los agentes, no colaborar con la inspección policial y superar el horario máximo de apertura. Impedir la entrada a los agentes puede suponer una infracción muy grave, sancionada con multas de entre 30.001 y 600.000 euros y con la clausura o suspensión de la actividad hasta tres años. Por su parte, la falta de colaboración y el incumplimiento del horario se consideran infracciones graves, con sanciones de entre 301 y 30.000 euros.

Asimismo, mantener la verja del establecimiento cerrada con clientes en el interior podría constituir una infracción muy grave a la Ley de Emprendimiento de Galicia, con sanciones que pueden oscilar entre 30.050 y más de 600.000 euros.