Galicia gestionará más de 31.000 solicitudes de agricultores y ganaderos en la PAC, superando los 220 millones

La gestión de las ayudas de la Política Agraria Común (PAC) gallega correspondientes a 2026 «avanza a buen ritmo», con una dinámica similar a la de ediciones anteriores. En tan solo unas pocas semanas desde que se abrió la convocatoria, el pasado 20 de febrero, se recibieron casi 5.500 solicitudes, según explicó el director xeral da PAC e do Control da Cadera Alimentaria, Juan José Cerviño, durante la comisión parlamentaria que tuvo lugar en la mañana de este viernes. Además, estas cifras duplican las de la temporada pasada por estas mismas fechas.

El director xeral ha destacado que el Ejecutivo gallego prevé gestionar en torno a 31.000 solicitudes de los agricultores y ganaderos gallegos, por un importe que superará los 220 millones.

A esta razón, el resto de grupos parlamentarios mostraron su recelo a los datos compartidos por el técnico de la Consellería do Medio Rural, entre los que el diputado del BNG Secundino Fernández percibe cierto «caos». La diputada del PSdeG Lara Méndez ha lamentado que el Gobierno gallego les haga «perder el tiempo», por el tiempo excesivo que ha dedicado Cerviño a explicar el procedimiento. Mientras, desde el grupo mixto, Armando Ojea (Democracia Ourensana) ha aludido al «temor» del sector por los eventuales recortes en los fondos de la PAC, a lo que el portavoz del PP en el debate, Miguel Ángel Viso, defendió que el partido sigue «reclamando una PAC fuerte».

El último pago de la campaña 2025 supondrá un montante de más de 55 millones de euros

Sobre la campaña de 2025, el director xeral ha indicado que Galicia es la comunidad que mayor porcentaje de importe pagado tenía realizado antes de finalizar el año: más de 169 millones entre el anticipo, el pago del saldo de diciembre y las ayudas a las zonas con limitaciones naturales. En este sentido, ha recalcado que estos datos suponen situarse a finales del pasado año 2025 con un porcentaje de ejecución de pagos de un 82%.

Asimismo, ha resaltado que en la primera quincena del próximo mes de mayo, una vez que el fondo español de garantía agraia publique los datos pertinentes, la Xunta estará en disposición de lanzar los procesos de cálculo de expedientes para proceder al pago final de las ayudas directas y de las agroambientales antes del 30 de junio, data establecida legalmente para completar este proceso. El último pago de la campaña 2025 supondrá un montante de entre 55 y 60 millones de euros adicionales para el agro gallego, de acuerdo con sus datos.

En relación con el proyecto presentado por la Comisión Europea para el nuevo marco financiero plurianual, la Xunta censura que en la nueva PAC no quedarán acotadas las líneas de ayuda que apoyan el desarrollo rural y que contribuyen a la fijación de población en el campo. Por eso, reitera el «firme compromiso» de seguir «peleando» por una PAC «más justa, dotada económicamente y con unas líneas de ayuda garantizadas para continuar la actividad agraria en Galicia».

Rueda reivindica una nueva PAC que mantenga el apoyo al desarrollo rural

El presidente de la Xunta Alfonso Rueda ha reivindicado que los fondos Leader movilizaron en los últimos 35 años un total de «1.000 millones de euros en la comunidad», un apoyo «muy importante» al desarrollo rural de Galicia que, ha defendido, se debe mantener en la nueva Política Agraria Común (PAC). Así lo ha señalado durante su participación en un acto de conmemoración de estos fondos europeos, en el que estuvo acompañado por la conselleira do Medio Rural, María José Gómez.

En este contexto, ha reiterado las demandas de Galicia de que la nueva PAC tenga una dotación suficiente, con fondos blindados y diferenciados para el desarrollo rural. «Hay que mantener los fondos, siguen siendo necesarios», ha insistido. Asimismo, volvió a reclamar «la gestión descentralizada en este tipo de fondos europeos, así como reducir la burocracia».

Ha recordado que la semana pasada trasladó estas demandas personalmente al comisario europeo de Agricultura y Alimentación en una reunión en Bruselas; además de que ya se hicieron llegar al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación con el objetivo de que defienda los intereses de Galicia.