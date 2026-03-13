Cambio climático
El IEO documenta dos nuevos ejemplares de peces globo potencialmente tóxicos en aguas de Cangas y Pontevedra que evidencian la «tropicalización» de Galicia
Los científicos advierten de que el aumento de su presencia obliga a reforzar el seguimiento de estas especies para prevenir problemas de seguridad alimentaria
Julio Pérez
El primer ejemplar de pez globo que acaba de documentar el Instituto Español de Oceanografía (IEO) en aguas del sur de Galicia se capturó frente a la Costa da Vela en 2021. Es un sphoeroides pachygaster, más conocido como tamboril verde. Una auténtica sorpresa para el cerquero Segundo Dos Mil, con base en el puerto de Bueu. El segundo, localizado en 2025, estaba en la Ría de Pontevedra. Es un ephippion guttifer o tamboril de tierra. Pertenecen a la familia de los tetradontiformes, descendientes de un linaje de especies de peces de arrecife que surgió hace 40 millones de años y emparentados con los peces luna y los peces ballesta. Y sí, las aguas de la comunidad distan mucho de ser su hábitat natural.
Los análisis morfológicos, respaldados por pruebas fotográficas y códigos de barras de ADN hechos por el IEO, en colaboración con el Grupo para o Estudo do Medio Mariño (GEMM), el Aquarium Finisterrae de A Coruña y la Universidade de Vigo confirman de forma preliminar la identificación taxonómica de las dos especies, muy poco frecuentes. En el caso del tamboril de tierra, además, se trata de una hembra que estaba en fase de puesta de huevos. «Estos registros constituyen el primer registro documentado de tamboril verde y el segundo de tamboril de tierra en aguas gallegas», señala el IEO, que con su trabajo confirma que «la diversidad de estas especies en España está aumentando, en parte como consecuencia del calentamiento del océano y la progresiva tropicalización de los ecosistemas marinos».
Los científicos piden extremar las precauciones. Algunas especies de pez globo pueden contener toxinas como la tetrodotoxina, una de las neurotoxinas naturales más potentes conocidas. Aunque actualmente el riesgo de intoxicación en España «es bajo», básicamente porque ninguna de estas especies se comercializa y su venta en la UE está prohibida, advierten de que el aumento de su presencia «hace necesario reforzar el seguimiento científico y la identificación de especies potencialmente tóxicas». El equipo de investigadores realizó una revisión de la presencia de tetrodoxinas neurotóxicas y toxinas paralizantes en cada una de las especies listadas para contar con «una visión general actualizada de un campo poco explorado en aguas europeas».
Seguridad alimentaria
«La presencia creciente de peces tetraodontiformes en aguas españolas proporciona una prueba más de la progresiva tropicalización del medio marino español», señala Rafael Bañón, investigador del Centro Oceanográfico de Vigo del IEO. «Conocer la composición, la distribución geográfica y la toxicidad potencial de las especies es importante para su detección precoz y alertar a la población sobre los riesgos —añade el primer autor del estudio—. De este modo, se pueden prevenir problemas de seguridad alimentaria con consecuencias potencialmente graves derivadas de su consumo accidental».
El análisis publicado en publicado en la revista Fishes incorpora una revisión de todas las especies de los tetraodontiformes localizdas en aguas españolas. Se han documentado hasta la fecha 26 especies de 5 familias diferentes. De ellas, 22 estaban en las Islas Canarias y 15 en la Península Ibérica y Baleares.
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