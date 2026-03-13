Investigan a un hombre por corrupción de menores con cinco víctimas en Galicia y dos en Andalucía
Contactaba con las víctimas a través de Internet y teléfono, exigiéndoles fotos y vídeos de contenido sexual
Cinco de ellas residen en Caldas de Reis, mientras que las otras dos, en Almería
Agencias
La justicia investiga a un hombre por un delito de corrupción de menores con, al menos, cinco víctimas en Caldas de Reis (Pontevedra) y dos en Almería. El hombre, con domicilio en la localidad almeriense de Gádor, está investigado por delitos de corrupción de menores ya que contactaba con las víctimas por Internet y vía telefónica y, después de ganarse su confianza, les pedía fotos y vídeos de contenido sexual a cambio de regalos.
«Con total desprecio por la integridad e indemnidad sexual de los menores les exigía fotografías, vídeos y la realización de videollamadas en las que aparecen los menores masturbándose, o practicando diversas conductas de índole sexual», indica un auto del Tribunal Supremo, fechado a 26 de febrero de 2026. La investigación fue iniciada por el actualmente Tribunal de Instancia de Caldas de Reis, Sección Civil y de Instrucción, Plaza número 1, ya que cinco de las víctimas tienen domicilio en este partido judicial.
Durante la indagación descubrieron, a través de datos del móvil del hombre investigado, que hay otras víctimas en diferentes partidos judiciales de España. En concreto, determinaron que, al menos, en el partido judicial de Almería hay dos menores afcetados.
Ante esto, el Tribunal Supremo acordó que el juzgado de Caldas de Reis se haga cargo de la investigación relacionada con los menores de Galicia, y que el juzgado de Almería se encargue de los dos menores andaluces. Todo ello, después de que el juzgado de Caldas de Reis elevase al Tribunal Supremo una cuestión de competencia sobre qué juzgado tendría que realizar la investigación, al haber víctimas de los dos lugares. Fue entonces, cuando el alto tribunal otorgó al juzgado de Almería la competencia sobre los dos menores de su partido judicial, al ser el lugar donde se produjeron «los elementos principales del delito objeto de investigación y ser el domicilio de los menores al tiempo de la comisión de los hechos».
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