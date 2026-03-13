Más médicos gallegos se suman a la protesta: el HULA de Lugo deja de hacer horas extra ante la inacción de la Xunta

La renuncia de los médicos especialistas a hacer horas extra pone en jaque el futuro de los hospitales de Galicia. Como avanzaba ayer EL CORREO GALLEGO, los facultativos de los centros hospitalarios de Santiago, de Vigo, de Pontevedra, de Burela, de A Coruña, de O Salnés y de Ferrol dejan de hacer 'peonadas' por las tardes, con el fin de colapsarlos, que se note su falta, y que la Consellería de Sanidade se reúna con el sindicato O'Mega y retome las negociaciones para desconvocar las huelgas, la de Atención Primaria y la que protesta contra el Estatuto Marco del Ministerio.

Hoy es el Hospital Universitario Lucus Augusti (HULA) en Lugo el que, en medio de «una cascada de solidaridad que se extiende por toda Galicia ante la negativa de la Xunta a negociar», como describe O'Mega, se une a las protestas y deja de hacer 'peonadas'. En concreto, los servicios de Cirugía General, Ginecología y Obstetricia, Anestesia y Urología lucenses comunicaron ayer a Sanidade su renuncia a estas horas extra voluntarias —que se realizan por las tardes para acelerar las listas de espera—. En la provincia de Lugo ya habían comunicado esta misma decisión facultativos de distintas especialidades del Hospital de A Mariña, en Burela. O'Mega espera que «en los próximos días continúe la cascada de comunicaciones en este sentido por parte de médicos de otros hospitales gallegos».

Escrito remitido al Sergas por parte de los cirujanos del HULA. / Cedida

Sanidade echa balones fuera

En el décimo día de huelga de Atención Primaria en la comunidad, O'Mega carga contra el conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, por intentar «transmitir la idea de que la huelga que el lunes reanudarán médicos y facultativos Galicia tiene como único objeto reivindicar del Gobierno central la redacción de un estatuto marco propio». A lo largo de esta semana, Caamaño señaló que las reivindicaciones del sindicato estaban enmarcadas únicamente «en la huelga por el estatuto marco», por lo que, según el conselleiro, las protestas no deberían ir dirigidas a la Xunta, sino al Gobierno central. O'Mega lo desmiente: «No se ajusta a la realidad, porque la mayor parte de las reivindicaciones que plantean los médicos se dirigen a la Xunta».

En este contexto, la escalada en el conflicto entre la Consellería y el sindicato va en aumento y continúa en la misma línea. Desde la organización sindical lamentan que el conselleiro les anime a negociar con la ministra de Sanidad, Mónica López, pero que se niegue a reunirse «con los representantes de los médicos gallegos» y escuchar «las reivindicaciones sobre las que la Xunta tiene plena competencia». Por el momento, este diario no obtuvo respuesta de Sanidade.

Manifestación mañana en Santiago

Además, O'Mega convoca para este sábado, día 14, una multitudinaria manifestación en Compostela de médicos de toda Galicia para reclamar la «reapertura de las negociaciones» que permitan desconvocar las huelgas autonómicas. Partirá a las 11.30 horas de la Alameda compostelana y se dirigirá hasta el Parlamento de Galicia, en la rúa do Hórreo. Allí tras una breve concentración proseguirá hasta la plaza de Praterías.

Por otro lado, el conselleiro de Sanidade destacó ayer durante su intervención en el Parlamento las «mejoras retributivas» ofertadas a los médicos de Urgencias de los hospitales gallegos. Aseguró que esta subida salarial es «una prueba más de la capacidad de la Xunta para escuchar y atender a los profesionales». Dicho incrementó supone hasta 3.560 euros más al año en las nóminas de los facultativos de Urgencias.

Con respecto al seguimiento de la huelga de Atención Primaria este viernes —respaldada tanto por O'Mega como por la CIG—, el Servizo Galego de Saúde (Sergas) lo cifra en un 3,36% en todos los centros de salud gallegos durante el turno de mañana. Señala que «en lo que va de mes se cancelaron 43.052 consultas».