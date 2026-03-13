Ni Abbey Road ni el cruce de Shibuya: el paso de peatones más sorprendente está en Galicia y mide más de 40 metros

A simple vista, un paso de peatones es solo una señal más del tráfico urbano. Sin embargo, algunos han conseguido algo poco habitual: convertirse en auténticos iconos reconocibles en todo el mundo. Ya sea por su historia, por su diseño o por la gran cantidad de personas que pueden llegar a cruzarlo, ciertos pasos de peatones han trascendido su función y se han convertido en auténticos icónos mundiales.

Uno de los más famosos es el Abbey Road Crossing (Londres), inmortalizado en 1969 para ser la portada de un álbum de The Beatles. La imagen de John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr se volvió pronto icónica, y el paso es cada día inmortalizadao por miles de fans.

Portada de 'Abbey Road', de The Beatles / Wikipedia

En el otro extremo del planeta, en el Pacífico, otro paso de peatones va más allá de su función y también se ha convertido en un icóno a nivel mundial. Se trata del cruce de Shibuya, en Tokio, uno de los lugares más conocidos de Japón y considerado como el paso de peatones más transitado del mundo. En hora punta, hasta unas 3.000 personas pueden cruzar a la vez por este paso de cebra que es, sin duda, una parada obligatoria en una visita al país nipón.

Un paso de lo más llamativo en Galicia

Sin embargo, lo que muchos no saben es que no hace falta irse tan lejos, porque Galicia también cuenta con un gran paso de cebra que puede presumir por ser uno de los más llamativos, por lo menos de España. No está en ninguna de las siete grandes ciudades gallegas ni en una de las calles más transitadas de la comunidad, pero se trata de un elemento de tráfico único.

Para conocer este singular paso de cebra debemos trasladarnos a Cangas, concretamente junto a la Praza do Concello, donde un elemento de tráfico llama la atención. Pero... ¿qué lo hace tan único?

El "superpaso" de Cangas

El conocido como "superpaso" sobresale por su gran tamaño: alcanza los 40 metros en su parte más ancha y supera los 25 metros en la zona más estrecha, unas dimensiones poco habituales en este tipo de señalizaciones y que hacen que sea uno de los más grandes de España. Además, presenta otra característica un tanto singular, y es que está trazado en plena curva.

El "superpaso" de Cangas / Fernando Blanco

El proyecto nació en 2018, aunque no con la finalidad de ser un "superpaso" de récord, sino con la finalidad de mejorar la seguridad vial en este punto de la localidad.

La idea inicial era crear un paso elevado entre ambas calles, algo que fue denegado por la Xunta y que llevó al Concello a tomar la decisición de ampliar un paso de cebra ya existente, dando origen así a un "superpaso" de 40 metros.

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Desde entonces, el paso se ha convertido en un escenario más de fotos vídeos o incluso memes de los visitantes, como si del Abbey Road Crossing o el cruce de Shibuya se tratase.