Tiendas de pesca de Galicia apuran las ventas ante la inminente apertura de la temporada de río: "Esta semana es una fiebre"

El domingo abre oficialmente la temporada de pesca fluvial 2026 en Galicia, lo que llevará a más de 40.000 aficionados a los ríos y embalses de la comunidad. Pero antes de ese momento tan esperado, el ritual del pescador obliga a equiparse a tope para estrenar la camapaña, por lo que estos días previos la actividad no se concentra a pie de río, sino en las tiendas de pesca, que apuran las ventas de última hora.

Aunque la pesca no escapa al aumento generalizado de la compra por internet, el perfil del pescador hace que todavía se confíe mucho en el comercio tradicional. Por un lado, los gallegos son aficionados con una media de edad elevada, con más dificultades en algunos casos para manejarse online. Además, al pescador le gusta tocar y comprobar el material, además de disponer de un servicio postventa de garantía, especialmente con material delicado y de precio elevado como los carretes. Y por último, tampoco puede obviarse el carácter social de la pesca: a la tienda se va a comentar, a intercambiar opiniones y, como todo buen pescador, a "exagerar" las capturas.

Eso no impide, sin embargo, que hayan cerrado negocios en los últimos años. El ejemplo más ilustrativo es Santiago, donde la emblemática Deportes Cibeira, referencia en el sector, bajó la persiana, lo que unido a la retirada o reducción de las secciones de pesca en Deportes Toribio y Deportes Romar, deja únicamente a Decathlon con material. Para comprar en tiendas algo especializadas hay que movese a Bertamiráns, Sigüeiro, A Estrada o Santa Comba.

Ángel Martínez, de Pescabarca, con un cliente / Antonio Hernández

Ángel Martínez, de Pescabarca (Bertamiráns)

"Esta semana es una fiebre", admite Ángel Martínez Barca. Su tienda Pescabarca, en Bertamiráns, es un referente en el material para el mar, pero también para el río. "Más o menos vendo lo de siempre, a mí el negocio del río por ahora no me va a menos", explica sobre estas semanas previas a la apertura de la campaña. Pero reconoce que, posiblemente, "no es porque haya más aficionados sino porque quedamos menos tiendas".

Reconoce que los pescadores apuran ahora sus compras. "En el río se concentra todo entre esta semana y la quie viene y, si hay truchas al principio, se prolonga hasta abril". También hay "un pico de ventas" en mayo, cuando abre la pesca en el río Ulla, "lo que anima las ventas".

"El mar se vende todo el año, pero el río es algo estacional, unos meses muy concretos", reflexiona Martínez Barca. "Hoy sería inviable una tienda que viviese solo de pesca de río: tendría que complementar co deportes, senderismo, montañismo o, como es mi caso, pesca de mar".

Además, revela que el pescador de río es "particular" a la hora de comprar, lo que ayuda a que siga acudiendo a las tiendas de toda la vida. "No es tanto de probar experimentos y sí de buscar cosas concretas y muy fijas. Tiene algo de tradición, porque si mi padre pescaba con esta cucharilla concreta, yo también quiero".

Óscar Nogareda, en su tienda de Sigüeiro / M.G.P.

Óscar Nogareda, de Nogareda Caza e Pesca (Sigüeiro)

Al norte de Santiago, en Sigüeiro, cuna de pescadores a la ribera del Tambre, Nogareda Caza e Pesca también constata cierta estabilidad en las ventas. "Vendo como otros años", dice Óscar Nogareda. "Yo creo que la pesca de río va algo a menos, pero como también somos menos tiendas, compensa". De hecho, aclara que desde Sigüeiro ya no quedan tiendas hasta Carballo o A Coruña. "La gente se desplaza mucho a los puntos de venta que quedamos".

En estos días, vende sobre todo material para pescar a miñoca. "Ahora de arranque los ríos llevan bastante caudal, así que se vende mucho material para pescar a cebo y alguna cucharilla, pero sobre todo cebo". En el caso de la cucharilla, "se venden algunas grandes para embalse, porque hay grupos de pescadores que van en cuadrilla al embalse para estrenar la temporada, es como un ritual, para juntarse, comer y pasarlo bien".

Nogareda reconoce la competencia del comercio por internet, pero tampoco se agobia. "La gente joven sí que compra más por internet, pero todavía quedan pescadores que valoran el servicio que damos las tiendas" dice. "Y en mi caso, tengo una clientela muy fidelizada".

Sobre los precios, la pesca tampoco escapa a la inflación, pero no es nada exagerado ni generalizado. "Los precios siempre suben algo porque sube todo, pero en cosas concretas. Yo abrí en el año 2014 y desde entonces las cucharillas por ejemplo duplicaron el precio. Sin embargo, las moscas siguen igual que antas, entre 1,5 y 2 euros".

En todo caso, los precios no son impedimento para que cualquiera pueda lanzarse al río a pescar por primera vez. "Hoy en día alguien puede iniciarse en el mundo de la pesca de forma relativamente económica: entre 100 y 150 euros puede hacerse con un equipo completo de botas, caña, carrete, hilo...". Aunque eso no impide que en su tienda también se expongan cañas o carretes que cuestan entre 300 y 400 euros.

Como el caso de Pescabarca, Nogareda también depende más del mar que del río. "La pesca en mar es el 75% de la venta de la tienda, porque al final el río son cuatro meses o cinco. Empieza el fuerte a principios de marzo, entre esta semana y la anterior".

Armería Estradense abrió en 2014 / FDV

Esteban Tato, de Armería Estradense (A Estrada)

Desde uno de los concellos con más cotos y kilómetros de ríos pescables de Galicia, A Estrada, cuyo emblema es además el salmón, Esteban Tato maneja cifras de ventas similares a las de años anteriores, "con una ligera tendencia a la baja", matiza.

Armería Estradense es un referente histórico del sector que estos días apura las ventas y que espera incluso más actividad el fin de semana, "porque el pescador de río deja todo para última hora", así que posiblemente de cara al fin de semana repunte".

Igual que sus colegas, coinciden en el perfil de las ventas: "Ahora a principios de temporada la mayoría son ventas para pescar a cebo y algo de cucharilla". Y ratifica que los precios "más o menos se mantienen".

La novedad que apunta Esteban Tato este año tiene que ver con la incorporación de nuevos pescadores. Aunque las licencias van a menos año tras año, "detecto es cierto repunte de gente joven y de mujeres" en la pesca fluvial, desvela. "No es un bum ni mucho menos, pero sí podemos hablar de algunas personas nuevas que vinieron a comprar y que se incorporan a esta actividad".