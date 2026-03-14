Horarios y donde ver en España los Oscar 2026: el gallego Óliver Laxe opta a dos premios de Hollywood con 'Sirat'

Apenas quedan unas horas para la gran fiesta del cine mundial: los Premios Oscar 2026. Y es que, la noche de este domingo, el Dolby Theatre de Los Ángeles (EEUU) acoge la gala de la 98ª edición de los galardones más destacados de la industria cinematográfica.

Una escena de 'Sirat', película del gallego Óliver Laxe que opta este domingo a dos categorías de los Premios Oscar 2026. / Cedida

'Sirat', de Óliver Laxe, primera película gallega en optar a los Premios Oscar

Una edición en la que, por primera vez en los casi cien años de historia, una película gallega opta a hacerse con la tan ansiada estatuilla de oro. Esa no es otra que Sirat, cinta del director gallego Óliver Laxe que buscará traer a España el Oscar número 20. El último, lo logró en 2022 Alberto Mielgo gracias al corto de animación El limpiaparabrisas.

Sin embargo, no será una tarea fácil, pues, a pesar de estar nominada en dos categorías —Mejor Película Internacional y Mejor Sonido— Sirat, filme que narra el viaje de un padre (Sergi López) por el desierto del Sáhara en busca de su hija perdida, no es precisamente la favorita.

Una película que ya se puede ver, tras su paso por las salas de cine, en la plataforma de streaming Movistar Plus+ al igual que otros títulos que aspiran a ganar una estatuilla de oro en los Premios Oscar 2026.

Entre esos otros filmes que estarán presentes en los Premios Oscar 2026 y que ya se pueden ver en Movistar Plus+ se encuentran Los pecadores (16 nominaciones), Un simple accidente (2 nominaciones), La hermanastra fea (1 nominación), Mr. Nobody Against Putin (1 nominación), El drama de época de Jane Austen (1 nominación), Dos personas intercambiando saliva (1 nominación), Plan de jubilación (1 nominación), La chica que lloraba perlas (1 nominación), Un amigo de Dorothy (1 nominación), Mariposa (1 nominación), Siempre verde (1 nominación) y Las tres hermanas (1 nominación).

Horario y dónde ver en España los Premios Oscar 2026

Precisamente, la plataforma de streaming Movistar Plus+ será la encargada de emitir en España en exclusiva los Premios Oscar 2026.

Las presentadoras Cristina Teva y María Gómez, acompañadas por el actor Carlos Areces, en una imagen promocional de Movistar Plus+. / Movistar Plus+

Lo hará con una programación especial que arrancará a las 22.30 horas con La noche de los Oscar, espacio que estará conducido por María Gómez y que incluirá las primeras conexiones con la alfombra roja, la cual se podrá seguir a partir de las 23.30 horas con los comentarios de Cristina Teva y María Escoté.

Posteriormente, será el turno de la gran gala de los Premios Oscar, que comenzará a las 00.00 horas. Una retransmisión que contará con una mesa de comentaristas formada por Carlos Areces, Alberto Rey, Juan Sanguino y Elena Neira, quienes esperamos que narren el primer Premio Oscar de una película gallega. ¿Lo conseguirá Óliver Laxe con Sirat? Solo el tiempo dirá.