«Pola nosa sanidade»: un centenar de médicos se manifiesta en Santiago contra la gestión sanitaria de Galicia

A lo largo de esta semana se conocía la renuncia de un servicio hospitalario distinto en Galicia de hacer 'peonadas', de no seguir por las tardes aliviando la presión asistencial tras las declaraciones «incendiarias» del conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño. Su gran 'error' fue asumir que esas horas extra voluntarias de autoconertación servían de «parche» para no colapsar —aún más— las listas de espera en el Servizo Galego de Saúde (Sergas), que acumulaban citas aplazadas y retrasadas a causa de las huelgas médicas, como la actual en Atención Primaria.

Un efecto dominó que hoy fructificó en una multitudinaria manifestación de faculativos gallegos, tanto de centros de salud como de hospitales, en Santiago. Convocados por el sindicato O'Mega, quien está detrás de los parones de Atención Primaria y del cese de 'peonadas' en nueve centros hospitalarios de la comunidad —ayer se sumó, también, el de Ourense (CHUO)—, salieron a las calles compostelanas para reiterar su petición a la Consellería de Sanidade de que se siente a negociar para desconvocar dichos parones indefinidos, que ya se remontan al pasado 2 de marzo.

Alrededor de un centenar de médicos, junto con sus familiares y amistades, provinientes de diversos rincones de Galicia, se citaron este sábado a las 11.30 horas en la Alameda de Compostela, desde donde recorrieron una buena parte del Ensanche. Al grito de «Pola nosa sanidade» hicieron una breve parada frente al Parlamento, y regresaron al corazón de la ciudad para concluir su marcha en la Praza de Pratarías.

Inmediatamente antes de empezar su marcha, representantes de O'Mega declararon ante los medios de comunicación que desde el jueves pasado, día 5, no se volvieron a reunir con Sanidade para tratar de desbloquear el conflicto en Primaria. En su agenda tampoco hay ninguna reunión a la vista. Fuentes de la organización sindical lamentan que Caamaño los «acuse» de no querer negociar, siendo «precisamente» la motivación de sus actuales reivindicaciones. Las negociaciones, dicen, están «rotas» porque Sanidade no los atiende a pesar de que ellos aseguran estar «abiertos y deseando sentarse a negociar».

Una sanidad «maquillada con cifras vacías»

En la lectura del manifiesto, a cargo de una médica del Sergas, se censuró la «desidia institucional que está poniendo en riesgo uno de los pilares más importantes de nuestra sociedad: nuestra sanidad». Calificaron de «crítica» la realidad sanitaria del país y pidieron a la Xunta que no la siga «maquillando con cifras vacías». Y añadieron: «La Atención Primaria está en la UCI, con centros de salud desbordados y médicos que consultan a 40 o 50 pacientes al día, algo que no se puede calificar de calidad asistencial en lo que es la base de nuestro sistema sanitario».

El manifiesto concluyó con una advertencia tanto para el Gobierno autonómico como para el central —al que le recordaron la exigencia de un estatuto marco propio—. «No daremos ni un paso atrás hasta conseguir un estatuto que reconozca nuestra realidad profesional y hasta que el Sergas deje de ser una fábrica de profesionales quemados».

Reducción de la jornada y un plan autonómico

En cuanto a sus reivindicaciones, O'Mega exige: una jornada laboral de 35 horas semanales para el colectivo médico; la recuperación de sábados y festivos como el resto de sanitarios y trabajdores de la Administración pública; el restablecimiento de dos días de libre disposición —retirados en el año 2012 por la entonces conselleira de Sanidade—; la actualización de la normativa de excención de guardias de 24 horas para aquellos facultativos mayores de 55 años; un nuevo acuerdo que regule la jornada, las retribuciones y las condiciones de trabajo en urgencias —sin renovar desde 2007—, aunque el conselleiro Caamaño anunció esta semana un incremento salarial para los médicos de urgencias; y un plan autonómico de choque que permita reducir las listas de espera en Atención Primaria.